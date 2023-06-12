 

МАГАТЭ опубликовало новую информацию об охлаждении реакторов на ЗАЭС

12.06.2023, 10:54, Новости дня
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РИА Новости со ссылкой на МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС все еще может использовать воду из Каховки для охлаждения своих реакторов. Агентство утверждает, что насосы все еще работают при текущем уровне воды.

Агентство заявило, что “в настоящее время они включаются периодически, потому что канал ЗТЭС и большой охлаждающий бассейн рядом с ЗТЭС заполнен, и в нем достаточно воды для охлаждения ЗТЭС в течение нескольких месяцев”.

МАГАТЭ получило информацию о том, что уровень воды упал в районе Запорожской тепловой электростанции, расположенной в Энергодаре. Сейчас он составляет 11,27 метра.

В начале этого года в брызгальном бассейне Запорожской АЭС в процессе чистки были обнаружены фрагменты снаряда американской гаубицы M777.


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