 

Фокусник бесплатно выступает перед собаками из приюта: зачем он это делает?

12.06.2023, 10:09, Новости дня
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Американец Джон
Стессель – фокусник с 20-летним стажем. Он устраивает шоу для знаменитостей и богатых клиентов. Но его самый любимый зритель имеет четыре ноги и хвост. Он бесплатно выступает перед собаками из приюта в Центре защиты животных Сент-Хьюберта.

Стессель снимает на видео реакцию собак на исчезающие лакомства и игрушки. Судя по кадрам, животные выражают крайнее удивление и пытаются быстро найти то, что еще секунду назад их заинтересовало.

Фокусник своими магическими шоу помогает собакам обрести дом. Так он привлекает внимание желающих обзавестись питомцем к животным из приюта.


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