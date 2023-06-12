Фокусник бесплатно выступает перед собаками из приюта: зачем он это делает?

Американец Джон

Стессель – фокусник с 20-летним стажем. Он устраивает шоу для знаменитостей и богатых клиентов. Но его самый любимый зритель имеет четыре ноги и хвост. Он бесплатно выступает перед собаками из приюта в Центре защиты животных Сент-Хьюберта.

Стессель снимает на видео реакцию собак на исчезающие лакомства и игрушки. Судя по кадрам, животные выражают крайнее удивление и пытаются быстро найти то, что еще секунду назад их заинтересовало.

Фокусник своими магическими шоу помогает собакам обрести дом. Так он привлекает внимание желающих обзавестись питомцем к животным из приюта.