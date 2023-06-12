Институт русского языка РАН рекомендовал называть Украину Окраиной

На официальном сайте Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН опубликован обновлённый реестр «Рекомендованных и исторически обоснованных названий государств».

– Мы проанализировали сотни документов и действующих практик, что позволило нам сделать однозначный вывод – с точки зрения русского языка название Украина некорректно, страна должна называться Окраиной, – сообщил старший научный сотрудник института Дмитрий Мендель.

В ближайшее время Государственная дума рассмотрит вопрос об официальном переименовании Украины, после чего Москва планирует вынести этот вопрос на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН.

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