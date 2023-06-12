 

Компании в США пытаются ограничить удаленку, чтобы вернуть работников в пустующие офисы

12.06.2023, 6:40, Новости дня
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По статистике менее половины офисных работников в десяти крупных городах США появляются на рабочем месте. Работа на удалёнке стала нормой для многих после пандемии. NBC News сообщает, что американские компании планируют вернуть сотрудников в офисы. Иногда в принудительном порядке.

Мы возвращаемся с предупреждением для работников. Некоторые из крупнейших компаний в стране предпринимают усилия, чтобы вернуть сотрудников обратно в офисы, и действуют очень прямолинейно. Джейкоб Уорд с подробностями. 

«Возвращайтесь в офис, иначе…» — такое сообщение пришло от Google, по информации, полученной CNBC. В нём говорится о введении политики пребывания в офисе три дня в неделю. С теми, кто не будет следовать этому правилу, свяжутся представители отдела кадров и сообщат о «следующих шагах», — говорится в письме компании. 

По данным статистики, только 14 процентов американцев работают из дома. Однако даже этого достаточно, чтобы изменить такие города, как Сан-Франциско. Здание Saleforce Tower — вот это, самое высокое в Сан-Франциско. Компания занимает в нём всего несколько этажей. Они отказались примерно от половины вот этого здания, а что касается вон того — они сообщили о намерении полностью от него отказаться. 

Глава одной из бизнес-групп Сан-Франциско говорит, что работа на удалёнке стала частью идеального шторма. 

УЭЙД РОУЗ, президент Advance SF: Значит, вначале пандемия выгнала людей из города и дала им возможность нового метода работы. И это был серьёзный удар для города. 

По некоторым данным, немногим менее половины работников в десяти крупнейших городах когда-либо появляются в офисе. И хотя возврат людей в конторы может пойти на пользу городскому бизнесу, не все офисные работники готовы к ежедневным поездкам. 

ЭМИЛИ ГАЛЬЯРДО, специалист по урегулированию страховых случаев: Если бы мой босс позвонил и заявил мне, что я должна завтра вернуться в офис, я, скорее всего, стала бы искать новую работу. 

На прошлой неделе компания Meta* сообщила своим сотрудникам, что они обязаны быть в офисе три дня в неделю начиная с сентября. Когда-то работники технологических компаний наслаждались бесконечными привилегиями и невероятным влиянием. Однако теперь сокращения и появление ИИ (искусственного интеллекта. — ИноТВ) полностью изменили расстановку сил. 

ДЖЕЙКОБ УОРД, журналист: Эти когда-то настолько ценные работники имеют право на веское слово, хотят они возвращаться или нет? 

КАЛИ УИЛЛИАМС ЙОСТ, специалист по стратегии гибкого рабочего места: Можно заставить людей вернуться, и они, вполне возможно, подчинятся. Но это уже будет не вовлечённый, заточенный на достижение цели, счастливый работник. 

Однако с учётом того, что сейчас происходит в компаниях, сотрудников, возможно, просто затащат в офисы. 

Джейк Уорд, NBC News, Сан-Франциско. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2023 года. 

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
 

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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