Данные о НЛО раскрыли военные

Количество американских военных, рассказывающих о наблюдении НЛО и связи инопланетных технологий с властями США, становится все больше.

33-летний Майкл Эррера, прослуживший четыре года в ВВС США, рассказал о том, что он лично видел в Индонезии, куда американских солдат отправили с гуманитарной миссией. Это произошло в октябре 2009 году, после того, как на Суматре случилось землетрясение.

Эрреру и еще пять человек из 2-го батальона 5-й морской пехоты 2 взвода Эхо после этого сразу предупредили, чтобы они ни в коем случае не рассказывали никому о том, что увидели. И пригрозили тюрьмой в случае разглашения.

В тот день пехотинцы сопровождали гуманитарный груз в район неподалеку от города Паданг, но вскоре они наткнулись на странный объект, который завис невысоко над землей. Объект вращался вокруг своей оси.

“Он менял цвет от очень светлого матово-серого до очень темного матово-черного. Объект был массивным, размером с футбольное поле. Аппарат вращался по часовой стрелке, меняя цвет.

У него был слышимый гул. По форме он был восьмиугольным с пирамидой на вершине, которая была черной. И что-то вроде чешуек покрывало весь корабль”.

Когда пехотинцы стали подходить к НЛО, откуда-то вдруг выскочили восемь мужчин, одетые в темный военный камуфляж без опознавательных знаков, пуленепробиваемые жилеты и вооруженные винтовками М4 с высококачественными приспособлениями ночного видения.

Они мгновенно окружили пехотинцев, отобрали у них оружие с боеприпасами, а потом подогнали к НЛО грузовики Ford F350 и начали сгружать с них ящики с оружием, аккуратно складывая на платформу под НЛО.

“Они наставили на нас оружие. Мы отчетливо слышали, как они сняли свои винтовки с предохранителей”.

Затем они начали расспрашивать Эрреру и других пехотинцев:

“Кто вы, черт возьми, такие, парни? Что вы здесь делаете?” – кричали они, причем у двоих был отчетливый американский акцент.

Потом они сказали пехотинцам, что они не должны находиться в этом месте и что они могут убить их.

“Когда последние два грузовика закончили разгрузку и уехали, нижняя часть платформы поднялась над землей примерно на 3 метра, а летательный аппарат опустился ей навстречу и сложился в единое целое.

По углам корабля зажглись огни, которые мигали синим, красным, желтым и зеленым. Затем объект оторвался от земли, немного приподнялся над деревьями, а потом мгновенно улетел влево от нас в сторону океана со скоростью около 4000 миль в час.

“Мы не могли поверить, что это, черт возьми, происходит на наших глазах. Оно не издавало никакого звука и не было звукового удара, ничто не потревожило деревья. Мы могли видеть кокосы на деревьях, и ни один из них не качался”.

Затем эти восемь военных вдруг вернули пехотинцам их оружие и повели их обратно за холм, все еще говоря по дороге, что они могли бы легко убить их.

“Как только мы перевалили через холм, они сказали нам убираться отсюда к чертовой матери и не оглядываться”, – рассказывает Эррера.

Пехотинцы побежали обратно к месту высадки гуманитарной помощи и были отчитаны своим сержантом за такое раннее возвращение. При этом все они хранили тревожное молчание о произошедшем.

“Я был чертовски напуган. Я думал, что я мог погибнуть. Как, черт возьми, я собираюсь это объяснить?”, – говорит Эррера.

А через несколько дней телефоны и камеры с аккумуляторами всех шести пехотинцев внезапно пропали из их запертых шкафчиков. Словно кто-то желал убедиться, что они ничего не засняли.

По словам Эрреры, он молчал об этом инциденте 14 лет, но в 2017 году на уфологической конференции он встретил доктора Стивена Грира, который убедил его поведать миру о том, что он видел.

И вот на днях Майкл Эррера дал показания под присягой правительственной группе по расследованию НЛО – Всепрофильному бюро по разрешению аномалий (AARO) и комитету Сената.

Эррера также планирует рассказать свою историю на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, округ Колумбия, в понедельник 12 июня вместе с четырьмя другими очевидцами НЛО.

А ведущий американский адвокат Дэниел Шихен занимается тем, что ищет среди военных США тех, кто видел НЛО или принимал участие в поиске потерпевших крушение НЛО. Показания таких очевидцев затем зачитываются на специальных слушаниях в Конгрессе США.

Сообщается, что именно Шихен недавно вышел на бывшего офицера разведки Дэвида Граша и уговорил его публично рассказать о том, что он узнал об НЛО. С показаниями Граша можно ознакомиться здесь.

Шихен имеет большой опыт судебных разбирательств, связанных с политикой и секретными материалами. Он участвовал в таких знаковых делах, как Документы Пентагона 1971 года и Уотергейтский скандал 1972 года, а также ему приписывают участие в расследовании политического скандала “Иран-Контрас” в 1980-х годах.

Но позже его внимание стал все чаще привлекать феномен НЛО и он начал тесно сотрудничать с разоблачителями, чтобы раскрыть “государственный заговор” по этой теме.

Теперь же Шихен заявил, что нашел новых очевидцев, которые рассказали ему о разбившимся инопланетном корабле, “искажающем пространство и время”.

По их словам, когда группа солдат нашла потерпевший крушение НЛО, одного из них заставили залезть внутрь этого объекта.

Снаружи объект, частично погруженный в землю, был совсем небольшим, около 9 метров в диаметре, но по словам очевидца, внутри он был размером “с футбольный стадион”.

“Они пытались прицепить к объекту бульдозер, чтобы вытащить его. И он имел форму, похожую на ломтик пирога, почти как будто это было частью способа, которым он был сконструирован.

Когда он поддался на полметра, они немедленно остановились. Они не хотели разрушать целостность объекта.

Затем они заставили одного парня войти в него. Он вошел внутрь и увидел, что он был размером с футбольный стадион. Это выбило его из колеи и даже затошнило.

Он был сильно дезориентирован, потому что внутри объект оказался таким огромным, в то время как снаружи был всего около 9 метров в диаметре”, – рассказывает Шихен.

Но потерпевший крушение корабль не только искажал пространство, он еще каким-то образом влиял и на время. Солдату, вошедшему внутрь, показалось, что он пробыл внутри всего несколько минут, но когда он, пошатываясь от шока, вышел наружу. оказалось, что прошло уже четыре часа (!).

Увы, Шихен отказался сообщить дополнительные подробности этого инцидента, включая место и дату, и заявил, что он не в состоянии предоставить доказательства своих утверждений.

К слову, физики уже давно выдвинули теорию, что движение технически очень продвинутого космического корабля, в теории, будет искривлять пространство-время вокруг него, чтобы свести на нет действие гравитации.

За последние пару лет многие американские военные (как правило, уже вышедшие в отставку), выступили со своими сенсационными показаниями о наблюдении НЛО и связи НЛО и властей США.

Последние показания бывшего военного разведчика Дэвида Граша оказались одними из самых значимых, учитывая в какой структуре он работал.

Граш прямо заявил, что в руках властей США находятся потерпевшие крушение или оставленные на Земле “нечеловеческие корабли”, в том числе с “мертвым экипажем”, и что военные изучают эти корабли, чтобы воссоздать их.

Некоторые другие военные разведчики уже заявили, что Граш подверг себя значительному риску, если сказал неправду, поскольку все его заявления были представлены Министерству обороны и Генеральным инспекторам разведывательного сообщества под страхом наказания за лжесвидетельство.

Впрочем, нашлись у Граша и защитники:

“Я ручаюсь за честность Дейва Граша”, – заявил Джим Шелл, бывший главный научный сотрудник Центра космических инноваций и разработок при космическом командовании ВВС.

“И я тоже, я работал с Дейвом много лет”, – поддержал его бывший подрядчик Национального разведывательного управления (NRO) Джефф Невин.

По словам Дэниела Шихена, Граш передал инспектору Пентагона более 100 секретных документов об НЛО, в том числе фотографий, хотя и не смог показать их сотрудникам Сенатского комитета из-за отсутствия у них допуска к материалам подобной секретности.