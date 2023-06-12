Разбившийся НЛО исказил пространство и время

Сенсационные детали о загадочном объекте, представленные адвокатом Дэниелом Шиэном, вызвали волну интереса к раскрытию тайн НЛО. Разговор с разоблачителем Дэвидом Грушем раскрыл один из наиболее удивительных свойств объекта, найденного правительством США.

По словам Шиэна, который активно работал над тем, чтобы привлечь свидетелей и разоблачителей в Конгресс для раскрытия информации о НЛО и взаимодействии с инопланетными существами, объект имел способность искажать пространство и время.

Заявление Груша о том, что правительство владело «нечеловеческими транспортными средствами, неповрежденными и частично неповрежденными», стало отправной точкой для глубокого расследования этого феномена.

– Они пытались прицепить к нему бульдозер, чтобы вытащить его, – рассказал Шиэн журналу Mail Online. – Однако он начал менять форму, становясь похожим на ломтик пирога, будто это была его истинная структура. Когда объект немного отдалился, попытка была мгновенно остановлена, поскольку никто не хотел повредить его целостность.

Согласно свидетельству разоблачителя, он был свидетелем впечатляющей метаморфозы объекта.

– Когда парень залез внутрь, он обнаружил, что объект был размером с футбольный стадион. Это сбило его с толку, и он ощутил тошноту от дезориентации, потому что все внутри казалось огромным, – продолжил Шиэн. – Он находился внутри всего несколько минут, а когда вышел наружу, прошло целых четыре часа. Он столкнулся с феноменами искажения времени и пространства.

Эти новые удивительные детали только усиливают интерес к существованию НЛО и взаимодействию с инопланетными формами жизни. Специалисты и исследователи по всему миру внимательно следят за развитием этой истории и надеются на полное раскрытие информации о таинственных объектах, которыми владеет правительство США.

Возможно, откровения Груша и подробности, раскрытые адвокатом Шиэном, приведут к новому этапу исследований НЛО и позволят нам приблизиться к пониманию тайн, скрывающихся за загадочными явлениями в небе.