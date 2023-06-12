Мнение: О рукотворной катастрофе века… Почему задёргались в Лондоне?

Итак, началось в колхозе утро ©

Хорошо хоть так. Хоть сейчас. Ведь некоторые вещи доходят до понимания не сразу. Откровенно говоря, чем они масштабнее, тем сложнее их понять и осознать вовремя. Сила инерции с человеческим разумом играет дурную шутку.

К рукотворным катастрофам это относится в первую очередь.

На Би-Би-Си внезапно появился объёмный и подробный аналитический разбор с говорящим названием… «Кто и когда положит конец гегемонии американской валюты». Это заметный сдвиг в дискуссии. «Кто и когда» — вот ключевые слова, означающие не возможность, не вероятность, а характер и сроки. То есть событие тектонического масштаба и катастрофических для целого ряда стран последствий плавно перешло из категории немыслимое в разряд ожидаемое.

С одной стороны, американский #доллар доминирует в мире с середины прошлого века, и скорый и неизбежный закат ему прочат всё это время. Нынешнего гегемона «хоронили» и после запуска европейской валюты — евро, и после мирового финансового кризиса, начавшегося в #США в 2008 году. А после начала конфликта между Россией и Украиной разговоры о «конце доллара» как мировой резервной и расчетной валюты вспыхнули с новой силой.

«Что изменилось за последнее десятилетие, и стоит ли на этот раз верить предсказаниям?», — задаётся вопросом авторитетное британское СМИ. И само же отвечает. По его мнению, три новых факта ободряют тех, кто ставит против доллара. Во-первых, главный соперник Амирики, набирающий силу #Китай, обошёл Евросоюз по размеру экономики и догоняет нынешнего лидера. Во-вторых, внутренние распри и #протекционизм подрывают репутацию США как сверхнадёжного заемщика и кредитора последней инстанции. Выдающийся пример — недавняя рукотворная угроза первого в истории США дефолта. И в-третьих, американцы всё чаще используют доллар вместо авианосцев и дронов для наказания стран, угрожающих США или союзникам.

К чему это привело? Доля доллара как резервной валюты сокращается и, согласно самым свежим данным МВФ, достигла минимальной отметки с 1995 года. «Доллар теряет позиции резервной валюты гораздо быстрее, чем принято считать — написал гуру валютного рынка Стивен Ли Джен, работавший в Morgan Stanley и МВФ. — Два десятилетия его доля сокращалась стабильно, но в 2022 году темп этого сокращения увеличился в 10 раз». Согласно его расчётам, доллар потерял 11% своей доли с 2016 года, а с 2008 – вдвое больше.

При этом всё громче звучит голос тех, кто и в самой Америке выступают за отказ от гегемонии доллара, поскольку стране-эмитенту это не так уж выгодно, как принято считать. «Спрос на долларовые активы позволяет США финансировать гигантский дефицит торговли и бюджета, но ничего хорошего в этом нет, — спорит уже много лет американский экономист Майкл Петтис из Центра Карнеги в Пекине. — Приток иностранного капитала в США не приводит к росту инвестиций. Он лишь подавляет сбережения и раздувает долг. А финансовые рынки помогают экономике лишь до определённого предела, за которым они приносят больше выгоды банкам, а не производителям».

При этом авторы Би-Би-Си обращают внимание и на то, что Китай активно продвигает торговые расчёты в своей валюте, и таким образом постепенно у центробанков его торговых партнёров накапливаются юани. Это, в частности, отметили в недавнем исследовании американские и европейские экономисты.

Конечно же, у представленных тезисов есть и оппоненты. Их аргументы традиционны — и собраны здесь. Главным образом, они сводятся к тому, что #монополии доллара ничего не угрожает в обозримой перспективе потому, что это именно монополия. И в ней заинтересовано «слишком много» игроков. Сила инерции мышления…

Но само повторение успокоительных мантр уже настораживает. С чего бы вдруг на Западе начали заниматься аутотренингом и самогипнозом? Может, незыблемая прежде плотина уже начала трескаться и дала течь?

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