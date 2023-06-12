Мнение: Черные против красных. Чья возьмет?

Скандальный депутат ГД Федоров делится новейшей информацией:

“Командиры Вагнера Айсмен, Дикий, Колдун, Салем и Паладин ( все Герои России), поддержали Пригожина. В прошлом высокопоставленные офицеры ВС РФ, они подвергли критике деятельность Сердюкова и Шойгу, и заявили, что не вернутся в нынешнюю армию ни при каких условиях”.

Эх, красота! Воистину – Черная Армия против Красной. Всё содержание российской истории – как на ладони. Наиболее веселое изумление вызывают, конечно, простецы-обыватели, которые в такого рода противостояниях за кого-то еще “болеют”. Действительно, кто ж лучше – Айсмен с Диким или Шойгу с Пути-Путом?!

Вопрос.