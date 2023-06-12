 

“Настоящий ангел”: житель Непала спас корову с теленком от автомобилей

12.06.2023, 2:30, Новости дня
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Трогательное видео, снятое в Непале, попало в сеть. На нем корова, только что ставшая матерью, защищает своего детеныша от автомобилей, которые несутся на застрявших посреди дороги животных.

Очевидец, который в какой-то момент выглянул из окна, смог заснять то, как самоотверженно мать стояла подле своего теленка. Она не только давала автомобилистам понять, что ехать сюда нельзя, но и укрывала детеныша от солнца, обеспечивая ему тень.

К счастью, к семейству подоспела помощь: житель Непала спас корову с теленком от автомобилей и мопедов. Он не раздумывая взял новорожденного малыша на руки и отнес его на обочину, а мать сразу же помчалась следом за своим защитником. Вскоре малыш пришел в себя и смог встать на ноги.

Корова не осталась без благодарности: она низко и резко кивнула головой, будто давая своему помощнику понять, что кто-нибудь беззащитный уже ждет его в другом месте.

“Настоящий ангел”, “Человек с большим сердцем”, “Ему уготовано место в раю”, – с теплом написали пользователи Сети, посмотревшие видео.


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