Красный балаяж – модное окрашивание для яркого летнего образа
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Красный балаяж – это модное окрашивание для яркого летнего образа. Эта техника предусматривает нанесение краски на поверхность волос с последующей растяжкой цвета. Красные тона имеют большое количество оттенков – от вишневых до медных. Вы всегда сможете выбрать вариант на свой вкус. В статье мы приведем несколько идей красного балаяжа для создания летнего образа.
Огненно-красный
Этот цвет подойдет женщинам с темными волосами, которые любят смелый и оригинальный образ. Огненно-красный балаяж сделает шевелюру яркой и объемной.
После окрашивания избегайте использования горячих инструментов, чтобы не потерять яркость цвета. Также проконсультируйтесь с парикмахером по поводу уходовых средств, которые помогут сохранить огненные тона.
Вишневый с темными корнями
Вишневый балаяж оживит вашу шевелюру и придаст ей больше движения. Такое окрашивание идеально подходит женщинам с тонкими волосами. Темные корни придадут этому цвету больше пикантности.
Чтобы избежать быстрого выцветания, используйте шампунь без сульфатов, а также мойте голову прохладной водой.
Красно-медные тона
Красноватые и медные тона хорошо дополняют друг друга. Они красиво смотрятся на длинных волнистых волосах. Это сочетание цветов подходят женщинам с теплыми оттенками кожи. Оно помогает улучшить цвет лица.
Чтобы этот цвет хорошо сочетался с длинными волнистыми прядями, попросите парикмахера наносить краску постепенно и протягивать ее от середины стержня волоса до кончика. Это помогает получить более естественный результат.
Объемный и контрастный красный балаяж
Этот контрастный балаяж, выполненный в рыжеватых и каштановых тонах, делает шевелюру пышной и объемной. Он подойдет тем женщинам, которые любят теплые оттенки.
Такое окрашивание нуждается в довольно частом обновлении для поддержания цвета. Вам потребуется посещать парикмахерскую каждые 4-6 недель.
С апельсиновыми оттенками
Красный балаяж в апельсиновых тонах поможет вам создать яркий и притягивающий взгляд образ. Он придает волосам глубину и объем. Попросите парикмахера создать плавный переход между оранжевыми и красными оттенками.
Это окрашивание подходит обладательницам теплых тонов кожи. Оно помогает подчеркнуть их естественный цвет лица.
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)
Красный балаяж на темном фоне
Этот вариант балаяжа подходит для брюнеток. Он предполагает смешивание ваших натуральных темных оттенков с красными тонами.
Яркие красные тона подчеркнут красоту вашего естественного цвета волос. При выборе оттенков проконсультируйтесь со стилистом, чтобы они гармонировали с вашим цветом лица.
Красный балаяж с волнами
Красный балаяж с карамельными нотками хорошо сочетается с волнистыми волосами. Он идеально подходит для летнего сезона.
Если у вас от природы прямые волосы, то вы можете создать на них легкие пляжные волны. Нагревайте инструменты для укладки до не слишком высокой температуры и используйте термозащитный спрей. Это поможет вам избежать выцветания.
Вишнево-красные оттенки на темных волосах
Если вы хотите придать больше яркости темным волосам, то добавьте вишнево-красные оттенки. Такое высококонтрастное окрашивание следует доверять только опытному мастеру. Ваш парикмахер должен уметь подбирать лучшие тона и создавать плавные переходы между ними.
Красное омбре с темными корнями
Красное омбре с черными корнями поможет вам получить привлекательный контраст. Такое окрашивание подойдет женщинам с очень темными волосами. Чтобы поддерживать яркость цвета, посещайте салон не реже 1 раза в 4 – 6 недель.
Медно-оранжевые тона
Красноватые и яркие медные оттенки помогут вам создать яркий и смелый образ. Он идеально подходит для тех, кто хочет заявить о себе. Техника балаяжа позволит вам добиться естественного сочетания цветов. Она создает динамичную глубину и размерность.
Смотреть комментарии → Комментариев нет