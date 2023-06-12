Не татуировка, а процедура. Развенчиваем мифы о перманентном макияже

Перманентный макияж стал все более популярным в мире красоты. Это процедура, во время которой цветные пигменты вводятся в кожу. Проводится процедура для создания долговременного макияжа. Мастера при этом обещают удивительные результаты. Однако вокруг перманентного макияжа существует множество мифов и недоразумений, которые часто вводят в заблуждение потенциальных клиентов.

Выглядит неестественно

Возможно, в прошлом, 10-15 лет назад, перманент мог выглядеть слишком ярко и неестественно, но со временем все изменилось. Сегодня в области перманентного макияжа соблюдаются те же правила, что и в других областях эстетической медицины, и важнейшим из них является приближение к естественности.

Именно поэтому наиболее популярными техниками перманентного макияжа являются растушевка, пудровое напыление и волосковый татуаж. Все эти методики в первую очередь направлены на создание естественного и привлекательного макияжа.

Это много боли и крови

Этот миф считается самым абсурдным. Мало кто знает о минимальной глубине работы мастера, где отсутствуют кровеносные сосуды и находятся только омертвевшие клетки кожи. При повреждении этих клеток выделяется соединительная жидкость, известная как сукровица, но никак не кровь. Кроме того, перманентный макияж всегда проводится под местной анестезией.

Во время менструации возможно повышение болезненности процедуры, поэтому рекомендуется отменить визит к специалисту в эти дни.

После процедуры очень важно строго соблюдать инструкции, предоставленные специалистом. Важно помнить, что на обработанной коже всегда образуется корочка, которую не следует трогать. Самостоятельно она отойдет через примерно 4-6 дней после процедуры на веках и бровях и через 3 дня – на губах.

Это навсегда

На самом деле перманентный макияж и татуировки – это похожие, но в то же время разные процедуры, и красящие пигменты, используемые в перманентном макияже, отличаются от тех, которыми набивают татуировки. Кроме того, они вводятся под кожу на глубину всего 0,5 мм, в отличие от татуировок, где инъекции проводятся на глубину 2-3 мм, что также влияет на долговечность эффекта. Поэтому каждый вид татуажа имеет свой собственный “срок годности”.

Например, перманентный макияж бровей обычно сохраняется в течение максимум 2 лет, тогда как на губах он может держаться от 3 до 5 лет. Стрелки, созданные с использованием оксида железа, сохраняются примерно 2 года, а стрелки с пигментом на основе Carbon Black могут радовать свою владелицу до 10 лет. В большинстве случаев перманентный макияж требует регулярной коррекции и обновления, учитывая эти ограничения по времени.

Исправить ничего не получится

Иногда организм непредсказуемо реагирует на перманент, что приводит к появлению синего или зеленого оттенка. Коррекция возможна, но требует специального подхода и процедур. Для этого применяются лазерное удаление или процедура удаления с помощью солевых растворов.

Однако важно отметить, что полное удаление или коррекция цвета татуажа могут быть сложной задачей. Поэтому важно обратиться к опытному специалисту, который проведет консультацию и даст индивидуальные рекомендации по решению проблемы.

Это вредно

Красящие пигменты, используемые в перманентном макияже, полностью безопасны. Они изготавливаются с использованием минеральных компонентов, что подтверждает их безвредность. Кроме того, сам факт, что красители для татуажа имеют ограниченный срок годности, лишний раз подтверждает отсутствие вредных веществ. Кроме того, в процессе татуажа пигмент вводится на глубину 0,5 мм в верхний слой кожи, что не оказывает негативного воздействия на организм в целом.