 

Игра малышей манулов из Новосибирского зоопарка: видео

11.06.2023, 23:55, Новости дня
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Радостные новости пришли из Новосибирского зоопарка. Пара манулов, которые давно уже влюбились местным жителям, совсем недавно стали родителями. И вот теперь семейство стало показываться гостям.

Поэтому теперь все, у кого в распоряжении есть несколько свободных часов, могут отправиться в зоопарк для того, чтобы своими глазами увидеть, как Ева, Жора и пять малышей вышли на прогулку. Как сообщают очевидцы, это не первый раз, когда малыши покинули пределы своего домика, однако стоит отметить тот факт, что с каждым разом их можно лицезреть все более продолжительное время.

Более того, один из постоянных посетителей, которого зовут Сергей Ильтяков, даже сумел заснять игру малышей манулов из Новосибирского зоопарка: пять котят веселятся и играют друг с другом.

К небольшому сожалению тех, кто ожидал увидеть семейную идиллию, семья временно оказалась разлучена. Жора повел себя грубо в отношении собственных детей, поэтому руководство зоопарка приняло решение временно разделить отца и остальную часть семейства. Но, уверены многие, как только малыши немного подрастут и окрепнут, счастливая семья воссоединится вновь.


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