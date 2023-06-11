Рупор кремлевской пропаганды: Как отбивали атаки в районе Орехова

Как отбивали атаки в районе Орехова

Голосовое сообщение, отправленное еще 8 июня, дошло до меня только в субботу. В нем товарищ рассказывает о том, как российские войска отбивались от первого наката противника.

– Жара — конкретная. Еще у соседей попытка прорыва была, туда ездили корректировать. На 100 метров к нашим позициям подошли, гады. 12 часов боя можешь себе представить? Три часа артподготовки, когда голову просто не поднять. Ночка была веселая. Но, слава Богу, выстояли. Не без потерь. Но и мы шесть машин у них сожгли. Три «Бредли», «Леопард» второй уделали. Еще два тральщика шли — их тоже. Кто на мине подорвался — тех уже с ПТУРов добивали. Сейчас не прут, беспокоящий огонь артой ведут, перегруппируются и опять пойдут наверно. Тянут, немцы (так наши бойцы называют противника на «передке»), резервы.

На следующий вопрос «Как сам вообще?» ответ приходит на следующий день.

– Привет, брат! Звездорез конкретный! Сутки уже идет бой, прут несколько бригад, техники немеряно. Тяжело, но стоим! Бьем немца, как можем, и держимся. На следующий день еще наколошматили 12 единиц. Метров за 400 до нас остановили. Три «Леопарда» уже вшатали. Один на той точке (там, где уничтожены еще несколько «Бредли»), и еще два на другом фланге.

– Говорят, они теперь советскую технику вперед пускают?

– Нее, все пиндосовское, западное. Своей уже нет. Но снаряду все равно, чья. Коптеры с гуманитарки — дневные и ночные — помогают охрененно. Все подходы отсекаем, по возможности, с арты.

– Не давит наши «птички» РЭБом противник?

– Мы далеко не пускаем, так-то тянут, конечно.

Связь снова прервалась. За короткими, но ценными сообщениями с самого «передка» – бессонные ночи, запах дыма и пороховой гари, круглосуточная боевая работа и тесное соседство со смертью. Эти героические люди пока не осознают, что на самом деле творят историю. Как когда-то творили их деды на Курской дуге. Надо выстоять, парни! Помогай Бог…

https://www.kp.ru/daily/27514/4776915/ – цинк

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