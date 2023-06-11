 

Рупор кремлевской пропаганды: Как отбивали атаки в районе Орехова

11.06.2023, 23:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как отбивали атаки в районе Орехова

Голосовое сообщение, отправленное еще 8 июня, дошло до меня только в субботу. В нем товарищ рассказывает о том, как российские войска отбивались от первого наката противника.

– Жара — конкретная. Еще у соседей попытка прорыва была, туда ездили корректировать. На 100 метров к нашим позициям подошли, гады. 12 часов боя можешь себе представить? Три часа артподготовки, когда голову просто не поднять. Ночка была веселая. Но, слава Богу, выстояли. Не без потерь. Но и мы шесть машин у них сожгли. Три «Бредли», «Леопард» второй уделали. Еще два тральщика шли — их тоже. Кто на мине подорвался — тех уже с ПТУРов добивали. Сейчас не прут, беспокоящий огонь артой ведут, перегруппируются и опять пойдут наверно. Тянут, немцы (так наши бойцы называют противника на «передке»), резервы.

На следующий вопрос «Как сам вообще?» ответ приходит на следующий день.

– Привет, брат! Звездорез конкретный! Сутки уже идет бой, прут несколько бригад, техники немеряно. Тяжело, но стоим! Бьем немца, как можем, и держимся. На следующий день еще наколошматили 12 единиц. Метров за 400 до нас остановили. Три «Леопарда» уже вшатали. Один на той точке (там, где уничтожены еще несколько «Бредли»), и еще два на другом фланге.

– Говорят, они теперь советскую технику вперед пускают?

– Нее, все пиндосовское, западное. Своей уже нет. Но снаряду все равно, чья. Коптеры с гуманитарки — дневные и ночные — помогают охрененно. Все подходы отсекаем, по возможности, с арты.

– Не давит наши «птички» РЭБом противник?

– Мы далеко не пускаем, так-то тянут, конечно.

Связь снова прервалась. За короткими, но ценными сообщениями с самого «передка» – бессонные ночи, запах дыма и пороховой гари, круглосуточная боевая работа и тесное соседство со смертью. Эти героические люди пока не осознают, что на самом деле творят историю. Как когда-то творили их деды на Курской дуге. Надо выстоять, парни! Помогай Бог…

https://www.kp.ru/daily/27514/4776915/ – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Комбинезон не способен скрыть живот: пять предметов гардероба, которые не сделают вас визуально стройнее

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Атака на “Приазовье”

11.06 / Искусственный интеллект научили распознавать человеческие эмоции

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Если тыл будет крепок

11.06 / Мнение: Рецессия в Евросоюзе, заморозка европейских активов и евроалкоголь в России

11.06 / Предлагаю такой же документ в обратном порядке: командир ЧВК «Вагнер» Дикий о приказе Шойгу по добровольцам

11.06 / Роман Протасевич проведёт мастер-класс для российских оппозиционеров в Вильнюсе

11.06 / Весны не будет, будут только аресты

11.06 / Овнам нельзя терять бдительности: Таро-прогноз с 12 по 18 июня

11.06 / Мнение: Биологическая угроза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика