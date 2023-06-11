Комбинезон не способен скрыть живот: пять предметов гардероба, которые не сделают вас визуально стройнее

Верный выбор одежды – настоящее искусство. Однако, овладев им, вы сможете казаться визуально стройнее, не посещая тренажерный зал и не голодая. Узнаете, как подчеркивать достоинства фигуры и мастерски скрывать недостатки. Поговорим о том, какие элементы гардероба не стоит выбирать, если вы хотите добиться эффекта похудения с помощью одежды.

Комбинезоны

Элемент одежды, который ворвался в высокую моду из категории рабочих спецовок и прочно закрепился в ней. Кажется удобным, подходящим для любого случая жизни, от прогулки по парку до свидания. Подходит женщинам всех возрастов. Но, увы, не всех комплекций. Он подчеркивает крупные бедра и делает акцент на выпирающем животе. Поэтому, если вы не успели посетить тренажерный зал и избавиться от складок, откажитесь от комбинезонов.

Особенно «опасна» модель с круглым воротом и прямыми штанинами – она подчеркивает все несовершенства телосложения.

Аналогичную опасность несет одежда свободного кроя, которую часто выбирают, чтобы замаскировать излишнее. На самом деле такие модели делают фигуру более массивной, увеличивают на 2-3 размера. В свитере оверсайз даже худенькая девушка рискует превратиться в мощную дородную даму.

Принт «горизонтальная полоска»

Визуально расширяет, нарушая пропорции тела. Поэтому откажитесь от такого рисунка, который способен сделать более полной даже изящную модель, в пользу вертикальной полосы. Она зрительно вытягивает тело, делая свою обладательницу более высокой, стройной.

Нет оборкам

Еще один модный тренд, от которого стоит отказаться при желании выглядеть более стройной. Оборки интересно выглядят, привносят в образ легкомысленность, женственность, но также и ненужный объем. Носите блузы с оборками в верхней части, чтобы визуально увеличить грудь. Но помните, что они же могут сделать пропорции менее гармоничными, фигуру – шире. Поэтому пышные юбки с оборками не должны носить девушки с крупными бедрами. Модные платья – женщины, желающие скрыть живот или бока.

В целом, стилисты рекомендуют для визуальной стройности использовать максимально простые вещи – однотонные, прямого кроя. Носить элементы с вышивкой, пайетками, рюшами, нужно с большой осторожностью – они добавляют объем.

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Коварные цвета

Есть несколько тонов, которые не обладают эффектом зрительной стройности, скорее, напротив, расширяют фигуру. Следует избегать желтого, золотого, белого.

Особенно если одежда из плотных непрозрачных тканей. Универсальный белый способен нарушить пропорции, поэтому от него стоит отказаться невысоким девушкам с широкими бедрами. Дело в том, что белый тон отражает максимум световых волн, расходящихся в различные стороны. Поэтому все белые предметы, в том числе элементы одежды, кажутся больше, чем на самом деле.

Самый удачный цвет для визуальной стройности – черный, который способен «украсть» парочку лишних килограммов. Этот тон поглощает световые волны, четко очерчивает пространственные границы. Поэтому черные предметы кажутся меньше, чем в действительности.

Красный, оранжевый также прибавят вам пару килограммов. А вот синий, зеленый, фиолетовый, напротив, стройнят. Поэтому старайтесь активнее включать в свой гардероб холодные тона и как можно чаще отказываться от теплых.

Обувь с закрытым носком

Увеличивает ногу визуально обувь на плоской подошве с закрытым мыском. Особенно опасна такая обувь при выборе носков, закрывающих лодыжки. Чтобы сделать ноги более длинными, стройными, выбирайте модели с квадратным или ромбовидным мыском, на каблуке или танкетке. Хорошо смотрятся эспадрильи или сандалии, которые без труда можно вписать в любой образ.

Конечно, грамотный выбор одежды не отменяет необходимость следить за питанием и уделять внимание физическим нагрузкам. Однако поможет с минимальными усилиями стать несколько стройнее.