 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на “Приазовье”

11.06.2023, 21:55, Разное
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МО РФ сообщило о попытке атаки морских дронов на корабль ЧФ "Приазовье". Все дроны уничтожены, корабль повреждений не получил.

Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.

В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США.

Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Несмотря на неудачи, противник не оставляет надежды добиться результатов с применением морских дронов. Пока что кроме повреждения тральщика "Иван Голубец" особых результатов нет.

Источник: Colonel Cassad


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