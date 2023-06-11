Рупор кремлевской пропаганды: Атака на “Приазовье”

МО РФ сообщило о попытке атаки морских дронов на корабль ЧФ "Приазовье". Все дроны уничтожены, корабль повреждений не получил.

Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.

В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.

В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B «Global Hawk» военно-воздушных сил США.

Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Несмотря на неудачи, противник не оставляет надежды добиться результатов с применением морских дронов. Пока что кроме повреждения тральщика "Иван Голубец" особых результатов нет.

—