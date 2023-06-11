 

N-TV – Шольцу и его министрам должны дать премию €3 тысячи в связи с инфляцией

11.06.2023, 21:40, Новости дня
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Согласно новому законопроекту, канцлер Олаф Шольц и его 16 министров должны получить не облагаемую налогом премию в размере €3 тыс. в связи с инфляцией, пишет немецкий телеканал N-TV. Ассоциация налогоплательщиков возмущена этим планом и призывает руководство Германии от него отказаться: в условиях, когда бюджет на следующий год не принят из-за недостаточной экономии, это выглядит абсолютно неверным сигналом.


AP

Канцлер Олаф Шольц и 16 его министров получат не облагаемую налогом премию в размере €3 тыс. в связи с инфляцией, пишет немецкий телеканал N-TV. «Для смягчения последствий роста потребительских цен членам федерального правительства будет предоставлена единовременная специальная выплата в размере 1240 евро за июнь и специальная выплата в размере 220 евро в месяц с июля 2023 года по февраль 2024 года», — сказано в законопроекте Министерства внутренних дел Германии.

По данным телеканала, постановление один в один повторяет соглашение договора для лиц, находящихся на государственной службе, для федерального правительства и муниципалитетов. Законопроект федерального Министерства внутренних дел предусматривает распространение этого урегулирования не только на государственных служащих, судей, военнослужащих и пенсионеров, но и на членов кабинета министров, продолжает N-TV. Для этого необходимо внести соответствующие поправки в закон о министрах, отмечает телеканал.

Министерство внутренних дел сообщило в немецких СМИ, что законопроект в данный момент обсуждается в министерствах и «ещё не обсуждался на политическом уровне». Тем не менее Ассоциация налогоплательщиков уже раскритиковала этот план и призвала правительство отказаться от него.

«До сих пор нет федерального бюджета на следующий год, потому что сэкономлено недостаточно. И теперь министры получают премию по инфляции? Абсолютно неверный сигнал!» — заявил президент Райнер Хольцнагель в интервью немецким СМИ. «В этом вопросе канцлер и члены кабинета должны показать пример и отказаться от премии!» — цитирует призыв главы Ассоциации налогоплательщиков Германии немецкий телеканал N-TV.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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