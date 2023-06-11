 

Le Figaro – рекордные пожары в Канаде могут продлиться «всё лето»

11.06.2023, 21:40, Новости дня
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В Канаде после небольшого затишья вновь набирают силу лесные пожары, эвакуировано больше 14 тыс. человек, пишет Le Figaro. Власти Квебека заявили, что в провинции впервые зарегистрировано столько очагов возгорания и существуют опасения, что бороться с ними придётся на протяжении всего лета.


AP

На западе Канады снова активизировались лесные пожары, эвакуировано несколько тысяч человек, пишет Le Figaro. В то же время на востоке власти Квебека в субботу предположили, что борьба с огнём продлится «всё лето».

После нескольких дней передышки в провинции Альберта на западе Канады пожары возобновились с новой силой, отмечает издание. В пятницу вечером в городе Эдсон, где проживает около 8400 человек, объявили об эвакуации — во второй раз с начала мая. «Огонь настолько вышел из-под контроля, что некоторым лесозаготовительным бригадам пришлось отступить, — рассказал административный директор округа Йеллоухед, куда входит Эдсон. — Они не могут бороться с таким огнём».

В субботу утром министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил, что в центре и на северо-западе провинции ситуация остаётся сложной, многие города по-прежнему под угрозой. В то же время огонь на северо-востоке удалось «стабилизировать». «Впервые в истории Квебека приходится бороться с таким количеством пожаров, эвакуировать столько людей», — признал Боннардель. Он добавил, что сдерживать распространение огня, по данным властей, придётся «всё лето».

По словам министра общественной безопасности, в Квебеке под эвакуацию попадает свыше 14 тыс. человек. Согласно Межведомственному центру по лесным пожарам Канады (CIFFC), по всей стране насчитывается 416 действующих пожаров, 203 из которых взяты под контроль. С начала года в Канаде сгорело более 4,6 миллионов гектар леса — намного больше, чем средний показатель за последнее десятилетие, пишет Le Figaro.  

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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