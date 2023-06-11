Искусственный интеллект научили распознавать человеческие эмоции

Ученые из Массачусетского технологического института разработали компьютерную программу, которая с помощью искусственного интеллекта определяет и предсказывает эмоции у людей. Британский журнал Philosophical Transactions of the Royal Society A опубликовал информацию о новой разработке.

Программа ИИ способна вычислять такие человеческие эмоции, как счастье, стыд, разочарование, замешательство и сожаление. Ребекка Сакс – профессор Массачусетского технологического института, специализирующаяся на когнитивной нейронауке. Она отметила, что для создания модели они использовали британскую телевизионную игру “Золотые шары”. Два участника получают по 100 000 долларов. После обсуждения каждый участник решает, хотят ли они разделить деньги или играть только за себя. Каждый из них получает по $50 000, если соглашается разделить деньги. Если только один игрок решает сделать ставку на себя, то он получает все $100 000. Наблюдатели могут определять эмоции по скудным описаниям событий. В исследовании говорится, что модель опирается на обратное планирование, чтобы определить убеждения и социальные предпочтения человека. Эта модель использует комбинацию реакций человека на событие, чтобы определить, как он будет оценивать другие вещи или события вокруг него в будущем до визуальной реакции.

В ходе своей работы нейробиологи научили модель составлять карты 20 различных эмоций, включая счастье, облегчение, стыд и зависть. “Концепция объединяет концепции обратного планирования, концепции оценки событий и концепции эмоций в одну вычислительную модель”, – говорится в статье, пишет Коммерсантъ.