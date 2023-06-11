 

Рупор кремлевской пропаганды: Если тыл будет крепок

11.06.2023, 20:37, Разное
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Что касается событий на фронте, то я стараюсь лишний раз не комментировать: так как телеграм-юзеры и телеграмеры-авторы каналов постоянно крутят колесо генотьбы. То истерят нещадно, вопя как прищемившие лапу собаки – например, ДРГ на Белгородчине, сбитие самолётов на Брянщине и т.п., то бурно восторгаются на видео с "Леопардами" и прочими брэдли, забывая, что это только начало контрнаступа и впереди ещё много проблемных моментов.

Интересней обращать внимание не на сиюминутное, а на долгосрочные тенденции. И что мы видим? А то, что российская армия стала профессиональней, злей и суровей. Как видите, она обучается на поле боя, кровью и железом платит за ошибки. В августе и осенью прошлого года кошмаром был "Хаймарс" и его точечные налёты, а сейчас – вы обратили внимание, что сообщения про него стали рутиной и обыденностью? Т.е. армия приспособилась к рассредоточению и маскировке. Писали, что у нас нет управляемых бомб типа JDAM? Пожалте: весной 2023-го они появились на поле боя и быстро стали существенным фактором. При этом учатся обе армии: какое-то время и с нашей стороны укропов в тылу конкретно кошмарили "Геранями" и первое время это было плохо парируемо. Потом тоже научились. Противник у нас сильный и тоже не дурак.

Что отрадно, пошли сдвиги и в борьбе за умы и в ДИМКе МО что-то начало сдвигаться, пусть и медленно. Стали реагировать быстрей, появились спикеры у группировок войск, а уж видео с сожженными кошками на поле боя и вовсе стало хитом не только в рунете, но и в западных СМИ. Очень красиво, конечно, когда спустя 80 лет горят немецкие танки примерно там же, где они горели когда-то в сороковые. И – символично. И на этом фоне досадный косяк с "комбайнами" почти позабылся, равно как и медийная война с "Вагнерами", которые ушли в тыл и перестали конкурировать за внимание аудитории.

Поэтому, в качестве вывода, ещё раз повторюсь (https://t.me/periskop_pacific/2083): у Украины нет никаких шансов на победу в её смысле (выход на границы 1991), если внутри России ситуация будет устойчивой, в смысле крепости тыла. Вся надежда хохлов и их кураторов – на неустойчивость в тылу, на беспорядки и активизацию заукраинских элементов, которые затаились (в основном среди элиты, конечно, которая страдает от разрушения прежнего миропорядка). А если этого не будет – и оборонка подтянется – в отличие от Украины, она у нас есть и немаленькая; и армия научится, и взаимодействие наладится. Так что у Украины в войне вдолгую шансов тоже нет. Вообще никаких, если российский тыл будет крепок.

(с) Перископ

https://t.me/periskop_pacific/2694 – цинк

PS. Вполне согласен с мнением, что основная ставка США делается на внутреннюю деструкцию России.

Источник: Colonel Cassad


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