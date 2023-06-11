Мнение: Рецессия в Евросоюзе, заморозка европейских активов и евроалкоголь в России

1. В Евросоюзе, как и ожидалось, началась рецессия, то есть падение экономики. Речь идёт как о европейском блоке в целом, так и о его крупнейшем по размеру экономики члене – Германии (ссылка):



В первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию — ВВП сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. Об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

Из 20 государств зоны евро рецессия затронула семь: Германию, Литву, Мальту, Нидерланды, Грецию, Ирландию и Эстонию. Самое сильное падение показателя зафиксировано в Ирландии (минус 4,6 процента). Экономика Литвы сократилась на 2,1 процента, Нидерландов — на 0,7 процента. В крупнейшей экономике Европы — Германии — в первом квартале ВВП снизился на 0,3 процента.

Европейцам повезло с тёплой зимой, иначе энергокризис куснул бы их больнее. Впрочем, доверия озвученным цифрам нет – как мы уже много раз убедились, особенно за последний год, на Западе постоянно врут, скрывают неприятные факты и цифры. Возможно, через год-другой величину падения европейского ВВП в 2022 задним числом существенно пересмотрят в сторону понижения.

Кстати, рецессия в ЕС только началась, а вот Россия в апреле, напротив, вышла на траекторию экономического роста. В целом за этот год у нас ожидается прирост ВВП на 1-2% (ссылка), что должно полностью или почти полностью покрыть потери нашей экономики за прошлый год (2,1%). Что важно, Россия стала крепче и сильнее: мы многое импортозаместили, избавились от целого ряда опасных зависимостей.

2. Не только западные страны заморозили российские активы. Россия также заблокировала некоторые западные. Только по двум европейским компаниям набирается почти 1% от 300 российских миллиардов, которые были заблокированы на Западе (ссылка):



Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев бельгийской компании Euroclear и люксембургской Clearstream на общую сумму порядка 229,1 миллиарда рублей (2,6 миллиарда евро). Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчеты компаний за 2022 год.

Согласно отчету Euroclear, на конец 2022 года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано 188,5 миллиарда рублей и 28,9 миллиарда рублей соответственно. В сводке Clearstream приводится общая стоимость замороженных в России средств в размере 134,1 миллиона евро (примерно 11,7 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что россияне готовят коллективный иск к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream, чтобы те разблокировали активы за рубежом. Российские инвесторы рассчитывают получить свои средства обратно за счет взыскания активов иностранцев, которые вкладывались в ценные бумаги страны. Эти деньги были зеркально заблокированы в национальном расчетном депозитарии (НРД) в ответ на западные санкции.

Если как следует разобраться с кражей российских денег Западом, выяснится, что смогли украсть не так уж и много. Однако репутацию уже не вернуть. Условным саудитам не так важно, украли на Западе у России 300 миллиардов или 30 миллиардов долларов. Важно, что украли, и, следовательно, доверять деньги западным банкам нельзя.

3. Читатели уточняют насчёт импорта западного алкоголя в Россию. США и вправду его полностью прикрутили (во всяком случае, официально). Однако европейцы продолжают поставлять нам спиртное, за исключением самого дорогого:

…импорт не остановился.

В целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л. Этому способствовало установление запретов и норм импорта — США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу.

В частности, В 2022 году Beluga Group ввезла в Россию 8,98 млн л крепкого алкоголя, что меньше на 2% год к году.

То есть, импорт сократился, но не остановился.