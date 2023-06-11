Трамп обвинил Байдена в использовании органов власти в качестве политического оружия

Дональд Трамп обвинил американское правосудие в коррупции и политической пристрастности. Такими заявлениями бывший американский президент прокомментировал новые обвинения в нелегальном хранении секретных документов, выдвинутые против него. Как пишет британская The Guardian, американский политик не считает, что эти обвинения являются основанием для его выбывания из избирательной гонки за должность президента Соединённых Штатов.



AP

Дональд Трамп сделал ряд заявлений в субботу на мероприятиях, организованных Республиканской партией. В своих высказываниях он утверждает, что действующий президент страны Джо Байден использует органы юстиции в качестве политического оружия. Как отмечает The Guardian, данные заявления стали первыми высказываниями о ситуации со стороны бывшего американского президента после предъявления ему новых обвинений в нелегальном хранении секретных документов.

«Одним из самых ужасающих злоупотреблений властью в истории» США считает Трамп обвинения, выдвинутые против него. По его мнению, «левые марксисты снова используют то же коррумпированное Министерство юстиции, то же коррумпированное ФБР, а также генерального прокурора и местных окружных прокуроров для вмешательства… Они играют нечестно. Они испорчены, они коррумпированы. Эти преступники не могут быть вознаграждены. Они должны быть побеждены. Вы должны победить их», — заявил американский политик собравшимся людям.

«Мы должны противостоять… радикальным левым демократам, их беззаконным пристрастным прокурорам… Каждый раз, когда я пролетаю над голубым штатом, я получаю повестку в суд», — цитирует Трампа британская The Guardian. По мнению бывшего президента, обвинения выдвинуты не только против него, но и против всех, кто поддерживает его. «В конце концов они пытаются добраться не до меня, а до вас. Они идут за вами, а я просто стою у них на пути».

«Я поставил на кон всё и никогда не уступлю. Меня не смогут задержать. Я никогда не перестану бороться за вас», — так Трамп прокомментировал свои шансы в борьбе за должность президента США. По его мнению, обвинения против него лишь «увеличивают его рейтинги». Бывший президент США уверен в том, что «не сделал ничего плохого», и заявляет, что не покинет президентскую гонку, даже если будет признан виновным.

Другие видные республиканцы также заявили о политизации деятельности американских органов юстиции. Бывший вице-президент Майк Пенс на республиканском съезде в Северной Каролине призвал прокурора Меррика Гарланда «перестать прятаться за спецпрокурором и предстать перед американским народом, чтобы объяснить основания для федерального расследования в отношении Трампа».

В двойных стандартах американскую юстицию обвиняет и другой соперник Трампа — Рон Десантис. «Есть ли другой стандарт для государственного секретаря-демократа по сравнению с бывшим президентом-республиканцем?» — цитирует Десантиса британская The Guardian. «Я думаю, что в этой стране должен быть один стандарт справедливости… В конце концов, мы раз и навсегда положим конец превращению правительства в оружие при моей администрации», — заявил собравшимся губернатор Флориды и кандидат в президенты Рон Десантис.

Сам Трамп также перечислил на митинге демократов, которые в разное время обвинялись в неправильном обращении с секретными документами, например, Джо Байдена в его бытность вице-президентом и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Обвинения против Дональда будут рассмотрены федеральным судьёй в городе Майами во вторник. Трамп может попасть в тюрьму, если будет признан виновным, пишет The Guardian.

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