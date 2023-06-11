Предлагаю такой же документ в обратном порядке: командир ЧВК «Вагнер» Дикий о приказе Шойгу по добровольцам

Командир ЧВК «Вагнер» с позывным Дикий предложил руководству Минобороны РФ пройти курс обучения в полевых лагерях «Оркестра». Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Так он отреагировал на приказ главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, который предусматривает подписание контракта с МО для всех добровольческих организаций. По словам «музыканта», руководство Министерства обороны РФ представляет собой сообщество непрофессионалов, которые не могут как привести страну к Победе, так и позорят Отечество.

«Поэтому я предлагаю такой же документ, только в обратном порядке. О том, что ЧВК «Вагнер» готово принять в свои ряды бойцов Министерство обороны, на общих, братских для нас, условиях. Мы готовы дальше воевать с ними рука об руку до Победы Великой России», — заявил он.

Дикий предложил не позднее 20 июня всему руководящему составу МО РФ пройти квалификационную комиссию в полевых лагерях ЧВК «Вагнер» и доподготовку.

«В итоге, проведя обучение и тест на доверие, если кто-то заканчивает с результатом «обосрался», тот сдает должность, погоны и незаслуженно приобретенные награды», — добавил он.

Командир ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что те военные функционеры, которые не справятся с обучением, должны будут, помимо прочего, вернуть детей на Родину из других стран и передать находящуюся там недвижимость в Фонд помощи родственникам погибших на СВО.