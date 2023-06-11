 

Роман Протасевич проведёт мастер-класс для российских оппозиционеров в Вильнюсе

11.06.2023, 19:53, Разное
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Белорусский журналист Роман Протасевич, недавно помилованный президентом Александром Лукашенко, проведёт в Вильнюсе ряд семинаров, мастер-классов и тренингов под общим названием «Через сотрудничество – к свободе».

Целевой аудиторией данных мероприятий являются укрывающиеся в Прибалтике российские оппозиционеры.

Протасевич уверяет, что всего за три занятия может научить оппозиционно настроенного россиянина простому и эффективному методу избавления от всяческих страхов перед своим государством. Созданная им методика основана на полной перестройке сознания и пересмотре своих отношений с властями. Первым и самым сложным шагом для того, чтобы примириться с Владимиром Путиным, является явка в ОВД по месту жительства и написание чистосердечного признания.

Автор тренингов гарантирует всем, кто пройдёт все этапы до конца, полную амнистию и право беспрепятственно проживать в России.

– Они [русские оппозиционеры] живут в постоянном стрессе и страхе. От этих чувств нужно первым делом избавляться, – говорит Протасевич. – Я раньше тоже боялся Александра Григорьевича, однако после того, как он подписал моё помилование, я понял, что он очень душевный, понимающий и добрый человек. Российские оппозиционеры ещё не имели возможности испытать то же самое по отношению к своему президенту. Я не какой-нибудь инфоцыган, который говорит о том, о чём не знает. Я сам вышел на свободу, следуя этой методике, и отлично себя чувствую.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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