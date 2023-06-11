Весны не будет, будут только аресты

Штраф за видеообращение к президенту, аресты активистов «Весны»* и день рождения Навального. Хроника текущих репрессий.



Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

На прошлых выходных полиция задержала в РФ более сотни участников акции в поддержку Алексея Навального. На многих были составлены административные протоколы за участие в несогласованной акции, несколько десятков задержанных арестованы на сроки от семи до 25 суток, проанализировали данные в ОВД-Инфо** (сайты этого волонтерского сообщества на этой неделе заблокировал РКН). Не обошлось и без новых уголовных дел. В поле зрения силовиков снова попали бывшие участники из движения «Весна»*. Они проходят фигурантами по делу о создании экстремистского сообщества, а одному из обвиняемых, не связанному с движением, вменяют сразу шесть статей Уголовного кодекса. Судя по всему, готовится еще один массовый процесс. Подробности — в свежем выпуске «Хроники текущих репрессий».

Дело «Весны»*

7 июня у бывших активистов «Весны» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, главы Фрунзенского районного отделения «Яблока» в Петербурге Василия Неустроева, активиста Яна Ксенжепольского, Павла Синельникова и Анны Архиповой прошли обыски. Следственные действия проходили в Санкт-Петербурге, Барнауле, Новосибирске и Твери, позднее всех подозреваемых доставили в главное управление Следственного комитета в Москве.

В зависимости от нарисованной им роли СКР предъявил обвинения в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ), в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), а также в распространении военных «фейков» (ст. 207.3 УК РФ).

Неустроеву, который не состоял в движении, почему-то вменили сразу шесть статей: организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), реабилитацию нацизма в составе группы по предварительному сговору (ч. 4 ст. 354.1 УК), распространение военных «фейков» группой лиц по мотивам политической ненависти (п. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), склонение к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 3 ст. 280.4 УК) и создание НКО, посягающей на личность и права жителей (ч. 2 ст. 239 УК).

8 июня Басманный суд Москвы избрал для всех фигурантов дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседания проходили в закрытом режиме. Защита просила не заключать обвиняемых в СИЗО, однако суд посчитал, что экс-активисты могут скрыться от следствия.

В «Весне» подтверждают, что обвиняемые не имеют никакого отношения к движению и называют новое дело частью политического террора против российских граждан.

Причиной для возбуждения уголовного дела стали посты в соцсетях, которые были опубликованы до того, как Санкт-Петербургский городской суд признал движение экстремистской организацией.

«Фейки» и «дискредитация»

Калининский районный суд Челябинска приговорил к шести месяцам исправительных работ Диану Нефедову из-за постов о Буче, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы». Нефедову признали виновной по статье о распространении военных «фейков.

Нефедова пояснила местному изданию 74.RU, что в той публикации были фотографии из Бучи: в одном посте — со ссылкой на «Медузу»** (признана Генпрокуратурой «нежелательной организацией»), а в другом — на «Медиазону»**. В одном из этих постов было указано, что Минобороны РФ называет эти сведения ложными. Нефедова также отметила, что на ее страницу во «ВКонтакте» было подписано 32 человека. После этих постов, сделанных в марте 2022 года, соцсеть заблокировала аккаунт девушки.

Ее адвокат Андрей Лепехин отметил, что в действиях Нефедовой отсутствует состав преступления, поскольку она «изложила официальную точку зрения, транслируемую Министерством обороны, а также точку зрения, которую приводят СМИ по событиям в Буче». Однако гособвинение с этим не согласилось. Позиция прокуратуры была основана на утверждении об обязанности Нефедовой регулярно изучать брифинги Минобороны, материалы Первого канала и запрете сомневаться в их достоверности.

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На редактора интернет-издания «Протокол. Самара» Сергея Подсытника завели уголовное дело о распространении военных «фейков». Об этом он узнал от своих родителей, когда их вызвали на допрос. 23 мая отца Подсытника уже вызывали в Следственный комитет, тогда ему сообщили о намерении возбудить уголовное дело против его сына. Сам редактор уже полтора года находится за пределами страны. Он объявлен в розыск. По предположению издания, поводом для преследования могло послужить расследование обстрела здания ПТУ в Макеевке Донецкой области.

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В Йошкар-Олинском городском суде началось рассмотрение уголовного дела против блогера Андрея Филиппова по обвинению о распространении «фейков» про российскую армию.

Дело возбудили из-за публикации видео на его ютуб-канале. В материалах дела есть только доказательства, указывающие на дискредитацию армии, но не на «фейки», считает блогер. «Каким образом они будут меня судить без доказательств, я до сих пор не понимаю», — добавил он.

В своем письме, опубликованном в проекте «Политзек-Инфо», Филиппов рассказал, что уже почти год находится в СИЗО, и ему все еще запрещены свидания и звонки с близкими родственниками.

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Аналогичный процесс начался в Шуйском горсуде Ивановской области об антивоенных роликах и пацифисткой надписи против местного блогера Сергея Веселова.

В марте 2022 года в его отношении возбудили дело о вандализме по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК). Ему вменили нанесение антивоенной надписи на здание городской администрации. Помимо прочего дело Веселова включает также четыре эпизода по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Все эпизоды связаны с видеозаписями на ютубе. Один из роликов, которые следствие считает нарушающими закон, — запись речи Веселова в суде, где рассматривалась его апелляция по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

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Октябрьский суд Тамбова арестовал бывшего военного и руководителя военно-патриотического клуба «Русский» Олега Борисенко по второму делу о повторной дискредитации российской армии, пишет «Твердый знак Тамбов» со ссылкой на адвоката Дмитрия Кислинского. По его словам, поводом для возбуждения нового уголовного дела стали два видеоролика, которые Борисенко записал в 2023 году. На первой записи он призвал воспитанников военно-патриотического клуба не участвовать в СВО. Во втором ролике — обратился к губернатору Тамбовской области Максиму Егорову и предложил ему съездить посмотреть на могилы погибших.

6 июня Борисенко задержали на выходе из спецприемника, в котором он отбывал десять суток за неоплаченный штраф из-за якобы перехода дороги в неположенном месте.

Его доставили в ОВД, где гражданин пробыл до суда 7 июня. Теперь он находится в СИЗО-1 Тамбовской области.

О первом деле против Борисенко стало известно еще 20 мая. По информации «Твердого знака Тамбов», дело завели из-за того, что он облил краской плакат с буквой Z в Сосновском районе. А в мае 2022 года Борисенко оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за наклейки на стекле автомобиля.

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Центральный суд Хабаровска 31 января прекратил дело против местного жителя Андрея Шевчука, которого обвиняли в распространении «фейков» про армию и назначили ему штраф 30 тысяч рублей, передают «Сетевые Свободы».

Суд прекратил дело по ходатайству защиты, и свое решение мотивировал тем, что подсудимый раскаялся, ведет активную социальную жизнь, на работе и дома характеризуется положительно. Кроме того, суд посчитал, что Шевчук загладил причиненный им вред. Так, подсудимый опроверг распространяемые им «ложные сведения» в телеграм-канале, опубликовал в этом канале «ряд патриотических постов, посвященных подвигам военнослужащих ВС РФ в ходе участия специальной военной операции», а также пожертвовал 15 тысяч рублей детскому дому.

Суд заключил, что своими действиями Шевчук компенсировал «негативные последствия», причиненные государству и обществу.

Задержания в день рождения Навального

Более 120 участников было задержано полицией на акции в поддержку Алексея Навального 4 июня, подсчитали правозащитники из «ОВД-Инфо». Более половины задержаний пришлось на Москву, где горожане выбрали методом протеста одиночные пикеты. Люди поздравляли Навального плакатами, листовками, граффити и шариками.



Пермь. 4 июня. Акции в день рождения Алексея Навального прошли в десятках городов страны. Фото: 36,6 Пермь

Максимальное наказание за участие в акции вынесли в Москве. Тимирязевский суд столицы арестовал на 25 суток Михаила Щепоткина, который разбросал листовки на Пушкинской площади. Его признали виновным по статье о повторном нарушении участия в несогласованной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Еще два административных ареста по 15 суток назначили Душану Ничипоренко и Ивану Путятину. Их признали виновными в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). Путянин в день акции провел одиночный пикет, за что конкретно задержали Ничипоренко — неизвестно.

Жителя столицы, который провел пикет на Красной площади с плакатом «Лёха, с днем рождения», отправили под арест на 10 суток. Его признали виновным в нарушении правил участия в акции, создавшем помехи пешеходам и дорожному движению (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Позднее стало известно еще о шести арестах непосредственно за участие в акции в Москве — на сроки от семи до 15 суток.

На девять суток арестовали жителя Екатеринбурга Михаила Баранцева за организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за поочередного пикета на площади 1905 года. К делу Баранцева силовики прикрепили фотографию другого активиста с плакатом Free Navalny, который не был задержан. Сам Баранцев утверждал, что незнаком с этим пикетчиком, однако, несмотря на это, суд решил, что они действовали сообща.

По сообщению телеграм-канала Sota, на Пушкинской площади в Москве полиция задерживала даже обычных прохожих, оказавшихся там без документов, либо отказавшихся их показать. Там же правоохранители схватили девушку, которая гуляла с воздушным шариком с надписью «С днем рождения», и повезли ее в отделение полиции.

Силовики старалась заранее блокировать места, где могли собраться даже маленькие группы людей, в итоге протестующие до задержания обычно стояли не больше получаса.

Еще за несколько часов до официального начала акции вдоль Пушкинской площади в Москве выставили автозаки, КамАЗы и машины Росгвардии. Похожую тактику избрали и в других городах.

Акции прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Хабаровске, Калининграде, Омске, Казани и еще десятке городов страны.

Штраф за выцветший автомобильный номер

Двух жительниц Зеленограда — учительницу Ольгу Логвинову и пенсионерку Нину Пашутину — оштрафовали из-за бело-сине-белых флагов на автомобильных номерах. Их признали виновными по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП). Согласно постановлению суда, «измененная цветовая гамма является флагом воинского подразделения Вооруженных сил Украины, а именно флагом организации «Легион «Свобода России», которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

На какую именно сумму оштрафовали женщин, в постановлениях не говорится. Обе не признали вину и во время заседаний отметили, что красные полосы на флаге, вероятнее всего, затерлись или выцвели на солнце.

Также аналитический центр «Сова»** обратил внимание, что 20 мая Зеленоградский суд Москвы арестовал на 15 суток М. Коваленка по этой же статье. На принадлежащем ему асфальтоукладчике сотрудники полиции обнаружили две бело-сине-белые наклейки. А 1 июня Пресненский суд Москвы 31 мая оштрафовал на две тысячи рублей местного жителя Дениса Москаленко. Его также признали виновным по статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации за бело-сине-белый флаг на номерах его автомобиля.

Штраф за обращение к президенту

Жительницу Воткинска в Удмуртии Нину Кривощекову оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за видеообращения к президенту Владимиру Путину, сообщила Baza. Ее признали виновной в организации несогласованного митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Ролик с участием местных жителей был записан в марте. Люди жаловались президенту на чиновников, которые уже 35 лет не могут починить дорогу и ветхий водопровод. Они говорили, что асфальт на улице Совхозной так и не положили, хотя по ней ездят машины и ходят в школу дети, а из-за дождей и прорывов водопровода она регулярно оказывается в грязи. Воткинцы объяснили, что обращаются к Путину, так как региональные власти их «не слышат».

После этого к Кривощековой домой пришли сотрудники Центра «Э» и заявили, что она нарушила закон о проведении публичных мероприятий. Ее пригласили проехать для дачи показаний. Она отказалась, объяснив, что не может оставить одну больную мать, и попросила выдать ей повестку. На следующий день Кривощекова сама пришла в отдел полиции, где на нее составили протокол.

После суда гражданка заявила, что власти «все это затеяли», чтобы она «не мешала им не работать». «Эта ситуация меня беспокоит, потому что я патриот своей Родины. В данный момент на специальной военной операции мой внук защищает нашу Родину, а меня вот тут осудить решили ни за что. Весь город уже об этом знает, и все меня поддерживают», — сказала Кривощекова.

Андрей Карев

* Организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ.** Признаны Минюстом «иноагентами».

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