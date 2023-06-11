Овнам нельзя терять бдительности: Таро-прогноз с 12 по 18 июня

Согласно карте «Паж пентаклей», в период с 12 по 18 июня многим людям предстоит почувствовать, как судьба испытывает их на прочность. Чтобы успешно преодолеть трудности, старайтесь смотреть на грядущие проблемы как на ценные жизненные уроки, а не непроходимые препятствия. Такой подход окажется особенно полезным в сфере личных отношений и заработка. Более подробный Таро-прогноз для вашего знака зодиака читайте в нашей статье.

Овен

Аркан «Башня» открывает неделю и говорит о том, что для Овна наступает отличная пора, чтобы начать меняться. Причем стоит обратить внимание в первую очередь не на свою внешность, а внутренний мир.

К сохранению бдительности представителей огненной стихии призывает карта «Дурак». Малейшая ошибка может привести к краху всех планов, так что не стоит становиться заложником собственной неосмотрительности.

«Маг» символизирует новые возможности, которые появятся у Овна после решения важных вопросов. Не бойтесь принять оригинальные решения, чтобы начать в полной мере пользоваться своими талантами.

Телец

Великолепное начало недели Тельцу сулит карта «Колесница». Согласно данному аркану, представителю знака удастся обрести уверенность в собственных силах, после чего получится поставить точку в сложном деле и обрести счастье.

«Луна» в раскладе предупреждает, что не стоит зацикливаться на необоснованных страхах или доверять слухам. Внутренний голос подскажет вам, на какие именно детали стоит обратить внимание, чтобы справиться с трудной ситуацией.

Время решительных решений для Тельца описывает карта «Сила». Чтобы успешно достигнуть поставленной цели, миновав ловушки, расставленные конкурентами, придется позабыть о сомнениях и обрести веру в себя.

Близнецы

Важные новости и обретение тайных знаний Близнецам предрекает карта «Луна». Воспользуйтесь полученной информацией с умом, чтобы не упустить возможность изменить жизнь к лучшему.

Сделать важный выбор в личных отношениях представителей воздушной стихии призывает аркан «Влюбленные». В некоторых случаях карта говорит о том, что пора взять на себя ответственность за будущее и начать идти своим путем.

Вернуть себе отличную репутацию, согласно карте «Правосудие», удастся тем Близнецам, у которых в последнее время с ней возникли проблемы. Для этого достаточно будет придерживаться простых правил: проявлять честность и не пытаться обмануть судьбу.

Рак

Символом возрождения и освобождения от проблем для Рака на этой неделе стала карта «Смерть». Не нужно пугаться страшного названия, ведь она не сулит ничего плохого, а лишь призывает отказаться от прошлого, что себя изжило.

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О том, что новую неделю следует начать с выполнения приоритетных задач, говорит карта «Звезда». Главное – не торопитесь с принятием ответственных решений, а лучше тщательно все анализируйте.

Перестать спешить и проявить бдительность Раков призывает карта «Умеренность». Если вы будете больше полагаться на интуицию, а не на слухи, то сможете справиться с любой поставленной задачей.

Лев

Об успехе в период с 12 по 18 июня Львам сообщает карта «Императрица». Согласно данному аркану, в ближайшие дни события будут развиваться очень быстро, но все они принесут хороший и давно ожидаемый результат.

Приступить к выполнению запланированных задач представителей огненной стихии призывает карта «Сила». Оптимистичный настрой поможет преодолеть большинство препятствий на пути к мечте и обрести финансовое благополучие.

Картой мудрости и развития для Львов стал «Иерофант». Уделив достаточно внимание духовному развитию, вы сможете обезопасить себя от ошибок и обрести уверенность в собственных силах.

Дева

Карта «Смерть» говорит о том, что в ближайшие 7 дней Деве стоит отказаться от старых идей и планов и сосредоточиться на реальном сценарии развития событий. Такой подход поможет быстрее всего достигнуть поставленных задач.

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Добрые вести представителям стихии Земли несет карта «Солнце». Аркан описывает освобождение от проблем, а также обещает новые возможности для всех, кто не боится принимать смелые решения.

«Башня» среди старших арканов призывает Дев отказаться от строительства замков из песка. Пытаясь спрятаться от реальности, вы рискуете поставить крест на своем будущем и совершить массу ошибок.

Весы

Символом скорого завершения трудностей для Весов стала карта «Солнце». Также аркан призывает человека взять паузу от работы, чтобы набраться сил для реализации важных проектов.

Прекрасная неделя ожидает представителей стихии Воздуха и согласно карте «Мир». Аркан описывает беззаботное время, когда можно не переживать о будущем и просто сконцентрироваться на получении удовольствия от жизни.

О том, что Весам стоит обратить внимание на знаки судьбы, говорит «Верховная жрица». Научитесь доверять своим предчувствиям, ведь это поможет вам привлечь в жизнь благоприятные перемены.

Скорпион

«Луна» предупреждает Скорпиона о возможных неурядицах, которые произойдут в конце недели. Избежать их достаточно просто – нужно лишь не доверять недостоверным фактам, исходящим из уст завистников.

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О готовности к покорению новых вершин говорит карта «Сила». Отныне представитель водной стихии сможет достичь успеха в любом деле, если не станет разглашать свои планы окружающим.

Расставить приоритеты и не пытаться угнаться за двумя зайцами одновременно Скорпионов призывает карта «Иерофант». Также не стоит забывать о советах мудрых наставниках и голосе разума.

Стрелец

«Луна» предупреждает Стрельца о том, что любые опрометчивые поступки на этой неделе могут привести к непредсказуемым последствиям. Рекомендуется не спешить с действиями и не надеяться на удачу.

Победу над сложными делами олицетворяет карта «Солнце». В скором времени представители огненной стихии смогут получить достойную награду за свой труд и устремиться к новым вершинам.

Освобождение от сдерживающих факторов символизирует карта «Суд». Также аркан призывает Стрельца проявлять беспристрастность в решении спорных вопросов.

Козерог

«Влюбленные» в раскладе говорят о том, что в настоящее время Козерог находится на распутье. Чтобы выбрать правильное направление, рекомендуется тщательно продумать свои дальнейшие шаги.

Сомнения и тревоги, которым поддался представитель стихии Земли, символизирует карта «Луна». Интуиция поможет вам определиться с дальнейшим направлением, и избежать ловушек, расставленных судьбой.

О том, что Козерогу не стоит бросать начатое дело, говорит карта «Звезда». В противном случае вы рискуете упустить перспективные возможности, о чем в дальнейшем будете сожалеть.

Водолей

Замечательные возможности для достижения успеха Водолею сулит карта «Маг». Также аркан описывает ситуацию, благодаря которой человек сможет получить новые знания и навыки.

Напоминанием об осторожности для Водолея служит карта «Луна». Чтобы избежать проблем, не поддавайтесь на провокации и не разглашайте свои секреты нежелательным персонам.

Отдалиться от суеты и посвятить время себе представителей воздушной стихии призывает «Отшельник». Находясь в тишине и покое, вы не только восстановите энергию, но и тщательно спланируете будущее.

Рыбы

Поискать свою истинную цель в жизни Рыбам советует карта «Повешенный». Не стоит стучаться в закрытые двери, тратя свое время на проекты, которые давно себя изжили или не имеют ничего общего с реальностью.

Символом неоднозначной ситуации стала карта «Луна». Если вы не хотите попасть в затруднительное положение, научитесь выстраивать предположения, основываясь только на достоверных фактах.

Призывом к действию для Рыб стал аркан «Маг». Поддавшись зову сердца, представители водной стихии смогут не только достигнуть успеха, но и повысить свою репутацию в глазах окружающих.