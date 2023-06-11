 

Мнение: Биологическая угроза

11.06.2023, 19:30, Разное
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В интернете появилась карта кладбищ, которые оказались затопленными в результате прорыва Каховской ГЭС.

Пишут, что наводнение размывает кладбища, переносит трупы животных и разносит заболевания.

Кроме того, экологические эксперты говорят, что особую опасность представляет ил, скопившийся на дне Каховского водохранилища, который за 67 лет существования дамбы накопил промышленные загрязнения и содержит тяжелые металлы. Часть ила, по мнению экологов, попадет в Черное море, а часть может высохнуть и разнестись ветром по окрестностям в виде пыли.

Правда что ли? Или опасность от размыва кладбищ, трупов животных в воде и ила со дна Каховского водохранилища сильно преувеличена? Или, наоборот? Преуменьшена?

Карта отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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