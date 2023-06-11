Skywell HT-i стал первым самым дешевым из гибридных автомобилей на рынке России

Список возглавляет новый кроссовер Skywell HT-i, который поставляется в трех различных комплектациях и стоит от 3,99 миллиона рублей до 4,79 миллиона.

Инженеры установили атмосферный двигатель и силовой агрегат, мощность каждого из которых составляет 103 лошадиные силы. Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 кВт/ч, которая позволяет ему проехать 81 км на одной зарядке.

Семиместный Chery Tiggo 8 Pro e, цена которого составляет почти 4,8 миллиона рублей, но со скидками его можно купить менее чем за 3,9 миллиона, занимает второе место. Эта модель имеет гибридный бензиновый двигатель с турбонагнетателем, который производит 147 лошадиных сил, 210 Нм крутящего момента благодаря 235-сильному мотору. Он также оснащен двумя электромоторами мощностью 88 лошадиных сил каждый. В гибридном режиме движения автомобиль может проехать до 1 000 км.

Voyah Free, цена которого составляет 7,49 миллиона рублей, занимает третье место. Этот полноприводный кроссовер имеет мощность 693 лошадиные силы, а запас хода составляет 674 километра.