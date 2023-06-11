 

Принятие ЕС Украины приведет к сокращению бюджета в других странах

11.06.2023, 19:25, Разное
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FT отмечает, что вступление Украины может повлиять и на другие страны Восточной Европы, которые не смогут конкурировать с украинской сельскохозяйственной продукцией.

Тони Барбер, репортер Financial Times, предупредил, что вступление Украины в Европейский Союз будет иметь негативные последствия для альянса.

Эксперты говорят, что из-за политики ЕС Украина, страна с относительно высокой плотностью населения, будет потреблять значительную часть бюджета Альянса. Некоторые страны Восточной Европы, такие как Болгария и Венгрия, а также Польша, тоже пострадают, поскольку экспорт украинских сельскохозяйственных товаров практически неограничен.

Напомним, что профессор Эндрю Теттенборн из Университета Суонси уже предупреждал о ситуации вокруг зернового соглашения и ограничений, введенных Польшей и Венгрией. Они постепенно разрушают отношения между Восточной Европой и Брюсселем.


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