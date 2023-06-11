Рупор кремлевской пропаганды: Ценный язык

Это парни, которые хватанули ценного пленного, информация о котором дошла до штаба фронта и лично К.К.Рокоссовского и было принято решение на контрподготовку.

Звали пленного Бруно Формель, сапер 6-й пд. Помимо сообщения, что "сейчас начнется" он рассказал, как вообще штатно проходило разминирование тогда, в часы перед "Цитаделью".

Ночами саперы ползком искали мины и обезвреживали их. Сначала свои, потом чужие.

Формель показал: «На каждую наступающую роту приказано было сделать один проход шириной 3-5 метров. Для этой цели выделялась группа сапер в составе 3-5 солдат и группа прикрытия в составе 7-10 солдат (пехоты) во главе с младшим командиром. После устройства прохода, группа сапер с русской миной как вещественным доказательством [не доверяли камрадам на слово, да – Железный ветер] должна возвратится на исходное положение, а группа прикрытия оставалась на месте для охраны прохода».

Сейчас под коптером с теплаком так не поползаешь, конечно.

https://t.me/iron_wind/539 – цинк

И не только. Сейчас проход в минных полях могут завалить дистанционно минами. Тем же "Земледелием" или "Mars-II".

Ну а инженерная техника для прорыва минных полей и танки с минными тралами, как показывает практика, оказывается весьма уязвимой на открытой местности и поражается артиллерией, авиацией и дронами.

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