Мнение: Национализация энергетики во Франции, глобальный рост ядерной отрасли и англосаксы против Росатома

1. Во Франции продолжают разваливать атомную энергетику. Крупнейшая энергокомпания Франции, которая является также крупнейшим в мире оператором атомных электростанций, будет национализирована, поскольку кроме субсидий из государственной казны иных способов свести концы с концами уже не осталось (ссылка):



Французская ведущая энергетическая компания EDF окончательно отходит государству с большими долгами и техническими проблемами.

Компания Electricite de France SA должна сегодня полностью вернуться в собственность государства сегодня, спустя почти 18 лет после ее листинга на Парижской фондовой бирже.

Счет в размере €9,7 млрд ($10,4 млрд) за национализацию EDF дал французскому правительству возможность выйти из энергетического кризиса, хотя и ценой значительных потерь.

Производство атомной энергии во Франции упало на 23% в прошлом году до 279 тераватт-часов, что является самым низким показателем с 1988 года из-за длительных остановов реактора для проверки и ремонта труб, пострадавших от коррозии под напряжением, пишет Bloomberg.

Это усугубило энергетический кризис в Европе и привело к росту цен на электроэнергию, поскольку французской коммунальной компании пришлось покупать электроэнергию на оптовых рынках, чтобы покрыть дефицит производства, что в конечном итоге обошлось ей в €29 млрд.

Чистый финансовый долг EDF стал значительным бременем, увеличившись на 50% до €64,5 млрд в прошлом году из-за рекордных убытков.

2. В Германии АЭС закрыли, во Франции довели до плачевного состояния. В нормальных же странах, да и в мире в целом, атомная энергетика находится сейчас на подъёме (ссылка):



Инвестиции в атомную энергетику удвоились за 8 лет.

Глобальные инвестиции в строительство атомных электростанций по итогам 2023 г. вырастут на 18% в сравнении с предшествующим годом, следует из прогноза Международного энергетического агентства. Абсолютный объем инвестиций достигнет $63 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2015 г. ($29 млрд).

Этот прирост особенно выразителен на фоне сокращения инвестиций в добычу углеводородов: по итогам 2023 г. их объем ($805 млрд) будет на 22% ниже, чем в 2015 г.

Рост инвестиций в строительство АЭС характерен и для стран Северной Америки, где их объем по итогам 2023 г. увеличится на $6 млрд в сравнении с 2015 г.; и для Китая, где этот прирост составит $5 млрд; и для Европы (прирост на $9 млрд).

Это лишний раз подчеркивает, что ренессанс атома – реальность, а не просто красивый слоган. Рост интереса к низкоуглеродной генерации, наряду с невозможностью обеспечить устойчивое энергоснабжение исключительно за счет ветровых и солнечных генераторов приводит к тому, что «лицом к атому» поворачиваются не только развивающиеся, но и развитые страны.

В Европе, насколько можно понять, за немалую часть упомянутых инвестиций отвечает российский Росатом.

Весьма примечателен рост инвестиций в АЭС в Северной Америке (то есть в США и Канаде), а также в Великобритании. В то время как покорные европейские вассалы свои ядерные отрасли гробят (во имя зелёной повестки), англосаксы, кажется, уже пытаются без лишнего шума свою ядерную энергетику восстанавливать.

3. Благодаря стойкой позиции Венгрии, намеренной строить и обслуживать АЭС с помощью Росатома, санкции Евросоюза против российской атомной отрасли провалились. Однако англосаксонские страны, включая недавно вышедшую из ЕС Британию, продолжают нам вредить (ссылка):

США и Великобритания утвердили план нового экономического сотрудничества, в рамках которого страны намерены противодействовать России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом заявил о планах США и Британии противостоять России на рынке атомной энергетики. В совместном заявлении Вашингтона и Лондона уточняется, что что государства хотят поддержать «критически важную отрасль чистой энергетики».

Ранее сообщалось, что Венгрия решила не поддерживать санкции ЕС против атомной энергетики России. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Венгрия ни в коем случае не согласится ни на какие санкции против ядерной промышленности в той степени, в какой это повредит венгерским национальным интересам», — объяснил он позицию Будапешта.