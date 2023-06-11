Мнение: О завтрашнем дне России… Капитуляция неотвратима?

Всегда полезно смотреть на другую сторону стола и анализировать стратегию и тактику противной стороны. Без паники, но и без «шапками закидаем». Украинские планы на летнюю кампанию 2023 года уже полностью вскрыты. Пока что продолжаются «бои местного значения» на различных участках более чем 1000-километровой линии боевого соприкосновения. Но это лишь тактические движения. Хотя также становится понятным, что будет дальше.

#Украина готовится к большему…

К полной и безоговорочной капитуляции России.

Причём тут нужно понимать, что распиаренные на Западе «10 пунктов Зеленского», преподносимые как мирный план, это лишь начальные условия. А конечные… Все ведь помнят, как галльский вождь Бренна, наплевав на все согласованные условия, со словами «Vae victis» бросил свой тяжёлый меч на чашу весов, ещё больше увеличив сумму репараций с добровольно капитулировавших римлян.

И вот что готовит сейчас украинская сторона в продолжение и развитие «10 пунктов», которые, по сути являются лишь начальными условиями, но никак не окончательными. Последние будут радикально другими.

«Освобождение всей территории Украины и прекращение боевых действий не положат начало прочному миру. И дело не только в возмещении ущерба, причиненного стране, и наказании виновных. Спорадические антиукраинские и антизападные настроения в тандеме с имперскими амбициями как российской элиты, так и простых россиян рано или поздно приведут к будущей эскалации. Чтобы защитить Украину и мир от новых конфликтов, антивоенной коалиции необходимо создать условия, которые кардинально изменят Россию», — заявляется уже в преамбуле нового плана, подготовленного группой прогрессивной общественности. Считающей, что «в результате прошлого и настоящего опыта украинцы стали передовыми экспертами по русскому вопросу», и исходящей из предпосылки, что русские «слишком больны, чтобы вылечить себя», а поэтому «#Россия сможет измениться только под международным давлением».

Таким образом, первым пунктом украинского плана идёт не смягчение, а ужесточение санкций против России после окончания конфликта и углубление её международной изоляции вплоть до исключения из ООН, лишения места в Совбезе ООН, изгнания из G20 и других международных организаций. До тех пор, пока не станет «очевидно», что Россия изменилась.

Вторым пунктом указываются конечно же репарации. Причём речь в этом плане идёт не только о возмещении материального ущерба, но также о компенсациях морального вреда стране, дополнительных выплатах украинскому населению за потери родных и близких, за полученные раны и травмы, а также о платежах в счёт нивелирования «утраченного импульса экономики». Это означает, что ни 300 млрд евро «замороженных» резервов Банка России, ни насчитанными Киевом 700 млрд долл. прямых материальных потерь денежные требования к России не ограничатся. А для их удовлетворения предлагается конфисковать вообще всю российскую собственность за рубежом, «приватизировать» в пользу Украины все доходы от российского нефтегазового экспорта и, если и этого покажется мало, ввести «специальный налог» на всех россиян.

Третьим стоит уже откровенно заявляемая «дерусификация» или «дерашизация» России, которая начинается с переписывания в угоду Украине российских учебников истории, литературы, обществознания и продолжается внедрением в российское общественное сознание «комплекса вины» за содеянное.

Четвёртое как дополнение к предыдущему — массовые люстрации, ограничения в правах «пособников режима» и т.п. Причём речь идёт не только об управленческих кадрах, но и вообще обо всех признанных «пособниками». К ним относятся, например, «руководители, редакторы и журналисты политических передач на государственных телеканалах, лидеры Русской православной церкви, мусульманские священнослужители и другие религиозные деятели». В общем, «Украина вправе не только ожидать покаяния и искупления со стороны всех граждан России, но и требовать справедливости», — пафосно заявляется в этом плане.

Пятое — демилитаризация и «денуклеаризация» России под строгим международным контролем. Предполагается, в частности, создать 100 км демилитаризованную зону вдоль всей российско-украинской границы — естественно, вглубь российской территории, запретить России иметь флот в Чёрном и Балтийском морях, ограничение численности Вооружённых сил.

Шестое — содействие дезинтеграции России, преподносимое как «деколонизация и преодоление российского тоталитаризма». Через создание «механизма, с помощью которого колонизированные коренные народы Российской Федерации могут реализовать своё право на самоопределение».

Седьмое. «#Беларусь как союзник России, предоставившая свою территорию для размещения российских военных, тоже должна быть демилитаризована»/

Восьмое. Установление контроля над российским сырьевым экспортом по образцу программы «#нефть в обмен на продовольствие», применявшейся в отношении Ирака. «Любая продажа российских природных ресурсов должна осуществляться через специальный счёт специализированного международного агентства, которое обеспечит вложение средств только в заранее определённые сферы в РФ». При этом «Агентство также должно перенаправить часть прибыли на финансирование восстановления Украины», говорится в планах Украины.

Девятое. Безусловная выдача суду всех российских граждан, которых украинская сторона сочтёт преступниками, либо лицами, оправдывавшими преступления.

И десятое такой режим внешнего контроля, санкций, изоляции России должен сохраняться на протяжении жизни одного или даже двух поколений россиян.

Кому-то может показаться, что это лишь нездоровые фантазии. Но к примеру советник ОПУ Михаил Подоляк уже озвучил идею 100 км демилитаризованной зоны от российско-украинской границы вглубь территории РФ. Глава украинского МИД Дмитро Кулеба регулярно говорит о необходимости выгнать Россию из СБ ООН, а ядерное разоружение РФ — один из пунктов пресловутого «Плана Зеленского».

Так почему бы не отнестись к таким планам со всей серьёзностью?

—