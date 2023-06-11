Мнение: Контрнаступ Шойгу на Пригожина

А на фронтах «СВО», я смотрю, завязалось аж целых два «контрпаступа». Один – это широко анонсированный «наступ» ВСУ против ВС РФ (который пока идет, насколько можно понять, ни шатко ни валко); и второй – контрнаступ Шойгу против Пригожина, по сути – не менее ожесточенный, в котором тоже ставка больше, чем жизнь. Шойгу, которого в аппаратном смысле почти совсем похоронили, с началом активных действий ВСУ внезапно воспрял – и нанес по своего заклятому «боевому побратиму» Евгению коварный удар: взял да и выпустил приказ Министерства обороны РФ, согласно которому все «добровольные формирования» обязаны до 1 июля, или буквально в течение трех недель, «подписать контракты» с МО РФ! Причем в приказе Шойгу специально особо оговаривается, что приказ касается «в том числе и ЧВК» (читай – «Вагнера»).

Другими словами, наш генерал-фельдмаршал милостиво повелеть соизволил, чтобы Пригожин со своими зека-нукерами письменно (!) заявился к нему в подчинение и далее чтоб служил у него на посылках. Публика в зале после такого афронта буквально затаила дыхание от любопытства – что ж дальше-то будет?! Что отчебучит в ответ «гарсон» Пригожин (новое прозвище, которое дал «кремлевскому повару» неистощимый на выдумки русский «наполеон запаса», героический подполковник охранки Гиркин)?

И Пригожин не подвел. Хотя положение у него, на первый взгляд, было хуже губернаторского (если даже не иметь в виду моего старого знакомца губернатора Гладкова). Выполнить приказ какого-никакого, но все-таки министра обороны целой РФ – вроде как необходимо, иначе это уже будет прямо-таки бунт; но, с другой стороны, после всей брутальной риторики и 40 бочек арестантов, которые наговорил наш предводитель команчей за последние пару месяцев, вдруг покорно подставить выю под железное ярмо тувинского фельдмаршала? А что скажет в ответ на такое лагерная братва – «перекрасился Вагнер из черного в красное»?!

Партер буквально замер и даже не обратил особого внимания на начало украинского контрнаступа. Всех заботила бешеная интрига в другом месте: ссучится ли «Вагнер»? Позволит ли великий и ужасный Повар Кремля нацепить на себя лычки лейб-ефрейтора?!

И Пригожин ответил. Сегодня, буквально следующее:

«Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. “ЧВК “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. “ЧВК “Вагнер” органично встроена в общую систему, “ЧВК “Вагнер” согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны.

То, что может случиться после этого приказа – нам не будут давать вооружение и боеприпасы – разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите».

Что касается подчинения, безусловно, “ЧВК “Вагнер” абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, “ЧВК “Вагнер” согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые “ЧВК “Вагнер” разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла по его поручению, они показали высокий уровень эффективности и успех» (Е.ПРИГОЖИН)

В переводе: Пригожин объявил, что никаких приказов министра обороны выполнять не будет, поскольку, на его взгляд, ЧВК Вагнер никакого отношения к армии не имеет и подчиняется только Верховному Главнокомандующему. То есть Пригожин явочным порядком объявил, что является фигурой, как минимум равновеликой министру обороны, а его ЧВК «Вагнер» в системе российского госуправления находится на одном уровне со всеми Вооруженными Силами РФ, с которыми она просто «взаимодействует» и «согласовывает» действия. Более того, Пригожин тонко намекает, что его легионеры на самом деле ЛУЧШЕ российских ВС, и что очень скоро эти ВС приползут к нему с униженными просьбами «помочь» – когда окажутся в критическом положении.

Что ж, достойный ответ. События развиваются в точности как за пару месяцев до этого в Судане (откуда Пригожин, как известный африканист, возможно, и черпает материалы для вдохновения).

А мячик, таким образом, опять на стороне Шойгу. Думается, план бывшего специалиста по чрезвычайным ситуациям ясен: сначала с триумфом отбиться от надоедливых ВСУ на фронтах, а потом, вооружившись шариковой ручкой, обернуться «своею азиатской рожей» (А.Блок) к мятежному дирижеру тюремного «оркестра» и, угрожая отлучением от школьных завтраков, все-таки выиграть генеральное сражение всей СВО – приручить «Вагнер» обратно. Сбудутся ли наполеоновские планы маленького тувинца? Что будет играть тюремный оркестр в ближайшее время – Похоронный Марш, Прощание Славянки или африканскую джигу?

Публика с галерки настойчиво требует вернуться к истокам и исполнить незаслуженно забытую «Таганку» – для всех участников этого дурацкого и затянувшегося спектакля… Однако загнать всю эту хтонь обратно в берега – задача, боюсь, сродни мечтам восстановить плотину и вновь наполнить Каховское водохранилище. Вода вверх, увы, не течет.