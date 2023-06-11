Дочери стало некомфортно жить в одной квартире с Долиной

Лариса Долина является одной из самых популярных артисток на российской эстраде уже на протяжении десятилетий. При этом далеко не все поклонники знают, как обстоят дела с личной жизнью артистки.

В новом выпуске программы “Ты не поверишь!” выяснилось, что у звезды возникли противоречия с родной дочерью Ангелиной Миончинской. Женщина по сей день проживает с матерью на одной жилплощади. Из-за различия в темпераментах артистке и ее наследнице бывает некомфортно под одной крышей.

Дело в том, что 40-летняя дочь певицы предпочитает вести более спокойный образ жизни. Что касается Долиной, то в свои годы она остается максимально активной и подвижной.

Недавно появилась более существенная проблема, требующая ответственного решения. У Ларисы Александровны не слишком большая жилплощадь, что породило вопрос и создании личного пространство для 11-летней внучки певицы.

“Она у нас девушка уже взрослая, ей нужна своя комната, а у меня ее просто нет”, — цитируют знаменитость журналисты. Уже в самое ближайшее время Ангелина Миончинская с дочерью съедут в отдельную квартиру. Сама же Долина продолжит жить одна.