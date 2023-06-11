 

Жена Пьехи назвала истинной причиной госпитализации певца перенапряжение

11.06.2023, 18:40, Новости дня
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Стас Пьеха, любимый многими российским певец, недавно пережил трудное испытание – госпитализацию в одной из московских больниц. Он сообщил своим поклонникам, что причиной стали проблемы с сердцем. Однако, как выяснилось, это не так.

Недавно вышедшая замуж Наталья Горчакова, бывшая жена Стаса Пьехи, объявила настоящую причину госпитализации певца. Она заявила, что Стас сильно переработал из-за своего плотного графика работы, что отрицательно сказалось на его здоровье.

По словам Натальи, Стас попал в больницу из-за перенапряжения, а не в связи с проблемами со здоровьем. Привычный ритм жизни певца, бесконечные туры и постоянные выступления отравили его жизнь и довели до госпитализации.

Однако, несмотря на все трудности, Стас Пьеха чувствует себя лучше и находится в стабильном состоянии. Он уже начал набираться сил и готовится к возвращению к своей любимой музыке и поклонникам. Но певец еще остается в больнице, медики перевели его в общую палату и наблюдают за состоянием исполнителя. Поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления и оставляют в соцсетях слова поддержки.


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