Пить или не быть

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11.06.2023, 18:30, Разное
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Государство с пониманием относится к росту числа алкоголизма и депрессивных расстройств среди уволившихся военнослужащих.


Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Проблемы социальной поддержки военнослужащих, уволенных в запас, и участников СВО обсудили в Воронеже в рамках прошедшего на днях форума «Сообщество». По словам одного из модераторов встречи — первого заместителя председателя Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, из увольняющихся в запас в мирной жизни трудоустраиваются примерно 20%.

По словам Аничкина, в медицинской и психологической адаптации обычно нуждаются не только участники СВО, возвращающиеся в обычную жизнь с посттравматическим синдромом, но и члены их семей. И здесь вариантом решения проблемы могут стать консультационно-координационные центры поддержки ветеранов, где тем могут не только оказать психологическую помощь, но и помочь с трудоустройством.

Воронеж, кстати, хорошо подготовился. С 1 июня 2023 года начало работу реготделение Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», среди направлений работы которого —

медицинская реабилитация ветеранов, обеспечение их лекарствами и протезами, социальная адаптация, обучение и трудоустройство, а также паллиативная помощь, то есть поддержка тех, кого к нормальной жизни вернуть уже не получится.

В этом фонде работают два клинических психолога.

По словам выступавших на форуме, психологи, которые работают с ветеранами, чаще всего сталкиваются с алкоголизмом, депрессивными расстройствами и семейными проблемами. При этом бывшие военнослужащие обычно не торопятся на прием к психологу, опасаясь клейма «психа».

Между тем в одном из сел Кантемировского района несколько месяцев назад было закрыто уникальное отделение мануальной терапии (оно работало в арендованном помещении участковой больницы), куда приезжали лечиться люди со всей РФ и даже из-за границы. Грыжи, протрузии, вывихи суставов — все это лечили здешние доктора, к которым осенью 2022 года, в преддверии СВО, пришли военные врачи и сказали, что все площади этого отделения вскоре отойдут под госпиталь. Специалисты уехали, вывезли дорогостоящее оборудование, а на двери отделения до сих пор висит замок.

Алексей Ключев

Источник: Новая газета


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