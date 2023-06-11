Беглов назвал электросамокаты лучшим видом транспорта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе традиционной прямой линии призвал жителей и гостей Северной столицы отказываться от личных автомобилей в пользу средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Считаю, что за электросамокатами, моноколёсами и подобными устройствами будущее. Они мобильны, экологичны и позволяют оперативно добраться в нужное место. Я сам частенько езжу на работу на электросамокате, это очень удобно», – сообщил Беглов.

Глава Петербурга пообещал в ближайшее время представить программу модернизации городской сети велодорожек и кратно увеличить количество СИМ, которые горожане могут взять в аренду

«Скоро вместе с комитетом по транспорту мы закончим работу над проектом переориентации городской среды от автомобилей к велосипедам и электросамокатам. Обещаю, что на каждой большой улице для них будет создана выделенная полоса», – рассказал губернатор.

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