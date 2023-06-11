 

Диетолог Пономарева назвала пять летних фруктов, которые помогут похудеть

11.06.2023, 16:51, Разное
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Фрукты – идеальная закуска для летней жары. Они низкокалорийны, вкусны и способны поднять настроение.

Врач-диетолог Василиса Пономарева назвала пять летних фруктов, которые вкусны и помогут сохранить стройную фигуру.

Смородина идеально подходит для перевозки. Как и другие ягоды, она надежно упаковываются в банки, так как чувствительна к давлению. Смородина также хороша для быстрого перекуса, на 100 г приходится всего 43 калории. Садоводы-любители должны знать, что ее сладость увеличивается от того, чем дольше она висит на кусте.

Вишня полезна для костей и мышц. Ею можно наслаждаться, не беспокоясь о наборе веса. В каждых 100 г вишни содержится всего 60 ккал. Она богаты витаминами С и кальцием, которые полезны для мышц и костей.

3. Черника вкусна в виде смузи. Ягода популярна среди людей, заботящихся о своем здоровье, благодаря содержащимся в ней антиоксидантам, витаминам и минералам. Чернику можно найти в супермаркетах круглый год, но предпочтительней покупать местные фрукты с июля по сентябрь.

4. Арбуз – отличная летняя закуска. В нем много воды (более 90%), поэтому он не только поддерживает гидратацию в жару, но и помогает сохранить желудок полным. Арбуз сладкий и содержит витамин С, калий и кальций.

5. Абрикосы содержат большое количество клетчатки. Они подавляют чувство голода на длительное время. Клетчатка – отличный способ обуздать аппетит, хотя в 100 граммах абрикос содержится всего 40 калорий.


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