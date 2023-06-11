Нутрициолог объяснил, почему гистамин часто вызывает аллергию

Гистамин – соединение белков. Это вещество-мессенджер, которое вырабатывается человеческим организмом и усваивается с пищей, необходимо для многих телесных процессов. Игорь Строков отметил, что он отвечает не только за регулирование кровяного давления, но и за выработку желудочного сока и циклы сон-бодрствование.

Аллергия также может быть вызвана гистамином, который образуется главным образом в “тучных клетках”. Вещество, выделяемое при аллергической реакции, вызывает кожный зуд и покраснение поверхности кожи. Также может быть непереносимость гистамина. Она возникает из-за недостатка ферментов, которые расщепляют избыток данного белка.

Если этот фермент не работает должным образом или его мало, могут возникнуть следующие симптомы. Наряду с падением артериального давления и покраснением могут также возникать головные боли и диарея. Людям с непереносимостью гистамина следует избегать употребления продуктов, которые естественным образом содержат его высокий уровень гистамина. К ним относятся шпинат, помидоры, красные вина, спелый бри и шоколад.

Когда люди употребляют алкоголь или курят, в их организме вырабатывается больше гистамина. Он также производится при воспалении и аллергии.