В России появится новый налог на борьбу с борщевиком

Государственная дума приняла поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение нового целевого сбора.

С 1 января 2024 года в стоимость плодовоовощной продукции будут заложены расходы на борьбу с борщевиком Сосновского.

– Цены вырастут всего на 1-2%, но в масштабах страны это весьма солидная сумма, не менее 100 миллиардов только в следующем году. Эти средства позволят не только остановить распространение вредителя, но начать кампанию по его истреблению, – рассказал замглавы ФНС Иосиф Цукерман.

Согласно принятым поправкам, новый налог для овощей состав 1%, а для фруктов – от 2 до 5 %. Собранные средства будут направлены в специальный фонд Минприроды, который будет курировать борьбу с борщевиком на всей территории России.

– Сейчас специалисты начали составлять карту распространения растения-вредителя, осенью проведём тендеры и уже в марте 2024 года приступим к реализации проекта. Думаю, что к 2040 году мы сумеем полностью истребить эту чуму в нашей стране, – сообщил журналистам пресс-секретарь Минприроды Иван Кочергин.

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