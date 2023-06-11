Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину

Личная жизнь певицы Лолиты Милявской всегда была предметом интереса для поклонников. Еще с самого начала ее карьеры она была яркой личностью, не оставляющей равнодушным никого.

Первый брак Лолиты состоялся в начале 2000-х годов с продюсером Сергеем Карпенко. У пары родилась дочь Ева, которую они воспитывали вместе. Однако после нескольких лет совместной жизни, пара рассталась.

В 2010 году Лолита вышла замуж за актера Дмитрия Икуленко, с которым познакомилась на съемочной площадке. В 2011 году у них родился сын Илья. Личная жизнь певицы опять стала объектом внимания СМИ. Но в 2014 году пара объявила о разводе, но продолжала воспитывать ребенка вместе.

Несмотря на все скандалы, связанные с личной жизнью Лолиты, ее талант и профессиональные успехи всегда были главным предметом интереса общественности. При этом Милявская все-таки объяснила, какие мужчины ее привлекают.

Певица сообщила, что ее интересуют молодые, но состоявшиеся личности. “Молодые мужчины меня сейчас не интересуют. Но и старые мне не нужны. Зачем мне спать с пенсионером? Мне нужен мужчина моложе меня, но при этом состоявшийся”, — цитируют звезду журналисты.

Стоит отметить, последнее время Лолита стала еще более щепетильно следить за собой. Артистке удалость скинуть 20 килограммов.

Для своих лет Лолита выглядит впечатляюще — в ноябре исполнительнице исполнится 60 лет. Певица ведет здоровый образ жизни, но не сидит на диетах и даже не занимается спортом.