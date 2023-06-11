Широкие брюки могут сделать стройнее: способы их стилизации для полных женщин

Этим летом в моде широкие брюки. Это не только красивая и стильная, но также невероятно практичная одежда. Такой наряд хорошо подходит как для худых, так и для полных женщин. Вот как можно носить широкие брюки женщинам с формами, чтобы выглядеть стройнее.

Как стилизовать широкие брюки

Это просто незаменимая вещь для любой женщины с пышными формами. Эти брюки могут быть разных красивых и ярких цветов, а также с цветочными и тропическими узорами, идеально подходящими для лета. Форма брюк позволяет обеспечить прохладу в жаркие дни.

Некоторым женщинам может показаться, что широкие брюки могут зрительно увеличить их, но этого можно избежать, если сочетать их с правильным верхом и обувью.

Широкие брюки делают фигуру стройнее

Благодаря их высокой посадке можно сделать талию визуально более стройной, а ноги длиннее, чем они есть на самом деле. Важно, чтобы широкие брюки достигали по длине лодыжек. Это самые лучшие варианты для фигуры.

Льняные брюки

Летом стоит выбрать для себя широкие льняные брюки с высокой талией и сочетать их с милой белой укороченной блузкой с короткими рукавами, выполненной из легкого материала.

Для создания нейтральной цветовой палитры стоит надеть коричневые сандалии или же выбрать яркие цвета, такие как ярко-розовый или зеленый лайм.

Черный наряд

Отлично будет смотреться полностью черный наряд с широкими блестящими брюками, укороченным топом и босоножками с ремешками. Это отличный вариант для вечеринки.

Эффектные брюки

Достаточно интересно смотрятся брюки в стиле бохо. Такой наряд можно сочетать с легкой летней блузой с коротким рукавом. Это отличный вариант для создания непринужденного образа.

Брюки карго

В этом году большой популярностью пользуются брюки карго. Они удобные, стильные и функциональные. Хорошо сочетаются они вместе с белым топом и кроссовками.

Брюки с цветочным принтом

Черные брюки с цветочным принтом выглядят действительно фантастически. Можно добавить к своему образу красивый черный укороченный топ, а также стильные мюли.

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Брюки из денима

Джинсы классического синего цвета всегда являются хорошим вариантом. Чтобы красиво дополнить такие широкие штаны, стоит надеть черный топ и модные босоножки.

Комбинезон

Яркий розовый комбинезон с широкими штанинами станет отличным решением для торжества. Чтобы выглядеть более притягательно, стоит надеть босоножки на каблуках.

Яркий наряд

Яркая одежда поможет подчеркнуть достоинства фигуры и создать потрясающий образ. Отлично смотрится наряд с широкими штанинами, выполненный в розовых и желтых тонах. Это поможет сделать образ более привлекательным и ярким.

Синие брюки

Синие штаны с поясом на резинке помогают подчеркнуть фигуру и сделать образ достаточно ярким. Можно сочетать их с белой футболкой, а также кроссовками.

Широкие джинсы

Если хочется выглядеть достаточно непринужденно, но шикарно этим летом, то такой наряд станет отличным решением. Хорошо будут смотреться красивые изумрудно-зеленые широкие джинсы, которые легко сочетаются с белой майкой и кроссовками.

Широкие штаны выглядят действительно превосходно и помогают сделать образ просто восхитительным, а также подчеркнуть все преимущества фигуры и скрыть возможные недостатки.