Федеральная антимонопольная служба России сообщила о незначительном снижении цен на арматуру с мая

В мае Федеральная антимонопольная служба РФ зафиксировала небольшое снижение цен на арматуру у производителей и трейдеров металлопродукции. Таким образом именно в этом месяце завершился рост цен, наблюдавшийся с января по апрель.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ФАС, ведомство напомнило металлотрейдерам и крупным производителям о недопустимости необоснованного повышения цен на арматуру. Федеральная антимонопольная служба также указала на важность обеспечения внутреннего рынка.

Минстрой обратился в ФАС 10 марта, выразив обеспокоенность ростом цен на арматуру. Министерство промышленности и торговли признало рост цен и объяснило его сезонным повышением стоимости сырья (лома), а также транспортных и электрических тарифов.

В апреле Федеральная антимонопольная служба объявила, что проводит расследование причин роста цен.