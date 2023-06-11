Trump Tower снесут в рамках программы реновации

Мэрия Нью-Йорка

включила 202-метровый небоскрёб Trump Tower в программу

реновации ветхого жилья. Здание будет снесено до конца года, на его месте

возведут приют для малоимущих наркопотребителей.

Как пояснили в

мэрии, у владельцев башни есть 5 дней, чтобы подать заявление о несогласии с

решением властей, но чиновники сомневаются, что это произойдёт. Дональд Трамп,

которому принадлежит 100% акций Trump Tower, в настоящее время содержится под

следствием в тюрьме Гуантанамо, поэтому он не сможет лично явиться в горсовет для

подачи заявления. Сейчас мэрия ищет подрядчиков для сноса

небоскрёба, тендер объявлен среди авиакомпании Саудовской Аравии и Ирака.

«Здание построено

в 1983 году. Оно очень старое и разваливается на глазах, – говорит

представитель градостроительного комитета Нью-Йорка Говард Гэнгбэнг. – Высотные здания уродуют вид исторического центра города. Согласно нашему

плану, к выборам 2024 года на месте «башни Трампа» будет стоять приют для

афроамериканских бездомных наркопотребителей, ленточку которого торжественно

перережет переизбранный на второй срок Джозеф Байден».

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