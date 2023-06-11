 

Trump Tower снесут в рамках программы реновации

11.06.2023, 13:33, Разное
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Мэрия Нью-Йорка
включила 202-метровый небоскрёб Trump Tower в программу
реновации ветхого жилья. Здание будет снесено до конца года, на его месте
возведут приют для малоимущих наркопотребителей.

Как пояснили в
мэрии, у владельцев башни есть 5 дней, чтобы подать заявление о несогласии с
решением властей, но чиновники сомневаются, что это произойдёт. Дональд Трамп,
которому принадлежит 100% акций Trump Tower, в настоящее время содержится под
следствием в тюрьме Гуантанамо, поэтому он не сможет лично явиться в горсовет для
подачи заявления. Сейчас мэрия ищет подрядчиков для сноса
небоскрёба, тендер объявлен среди авиакомпании Саудовской Аравии и Ирака.

«Здание построено
в 1983 году. Оно очень старое и разваливается на глазах, – говорит
представитель градостроительного комитета Нью-Йорка Говард Гэнгбэнг. – Высотные здания уродуют вид исторического центра города. Согласно нашему
плану, к выборам 2024 года на месте «башни Трампа» будет стоять приют для
афроамериканских бездомных наркопотребителей, ленточку которого торжественно
перережет переизбранный на второй срок Джозеф Байден».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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