 

Диетолог Строков: “Ешьте яйца ежедневно, чтобы убрать “упрямый” жир на животе”

11.06.2023, 13:10, Разное
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Было доказано, что употребление пяти и более яиц в неделю снижает вес, ИМТ и окружность талии. Висцеральный жир присутствует у любого человека, он расположен глубоко в брюшной полости и служит для изоляции и защиты органов. Тем не менее слишком большое его количество может быть опасным и повышать риск таких заболеваний, как диабет, проблемы с сердцем и даже рак.

Врач Строков посоветовал добавить в рацион яйца. Многие исследования показывают, что увеличение потребления белка может помочь сбросить вес. Это касается и висцерального жира.

Два яйца (весом 52 г каждое) обеспечивают от 12 до 14 г белков, пишет диетолог Игорь Строков. Взрослым людям требуется 45-56 г белков в день в зависимости от уровня их активности. Незаменимые аминокислоты, содержащиеся в яйцах, также полезны для человеческого организма. Среднее яйцо содержит около 60 калорий. Оно также является хорошим источником витаминов A, D и B, а также холина.

Яйца можно есть ежедневно – они не повышают риск сердечных заболеваний. Во время диеты для похудения можно съедать до 3 штук в день.

Скорость метаболизма повышается, если человек потребляет больше белка. Можно сжечь до 60 дополнительных калорий, увеличив ежедневное потребление белка на 20-30%.


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