С 1 июля Турция увеличит сборы для судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы

Сбор за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 1 июля увеличится на 0,34 доллара. Об этом рассказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

“С 1 июля мы введем новое повышение платы за проход судов через проливы. Это принесет больше валюты. Плата для иностранных судов за тонну составляет 0,8063 доллара с 1983 года. Мы повысили ее 7 октября 2022 года до $4,08. А с 1 июля 2023 года она составит $4,42”, – рассказал министр в воскресенье телеканалу NTV.

Уралоглу отдельно отметил, что принятое властями решение полностью соответствует Конвенции Монтрё, которая регулирует порядок прохода через проливы. Согласно ей, плата за проход судна взимается по трем различным пунктам: санитарная инспекция, спасательные работы и лоцманская проводка. Стоимость рассчитывается исходя из чистого тоннажа судна и выражается в золотых франках. До прошлого года она была фиксированной. “Теперь мы будем пересматривать эту стоимость каждый год путем подписания исполнительных указов”, – заявил министр.

Уралоглу привел пример расчета стоимости судна с тоннажем нетто в 10 000 тонн. До 7 октября 2020 года пошлина составляет $3 240, затем – $16 393, а с 1 июля она повысится до $17 760.

Подписанная 20 июля 1936 года Конвенция Монтрё вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила контроль Турции над проливами, передав ей функции наблюдения за проходящими через них судами. Хотя Конвенция регулирует проход военных кораблей, гражданским судам всех стран разрешено проходить через проливы как в мирное, так и в военное время.