 

Мнение: О трагедии Каховской ГЭС… Что известно достоверно?

11.06.2023, 12:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский президент Владимир Зеленский опять обижен на весь мир. По сравнению с неудачами первого этапа широко разрекламированного «контрнаступа» повод, конечно, мелкий. Но всё же. «Видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии… на Каховской ГЭС», — заявил нынешний глава Украины, пополнив копилку обид на весь свет.

И в самом деле, где протесты? Где единодушное осуждение России всем прогрессивным человечеством? Где новые партии военной помощи? Где донаты на ВСУ? Да, где «бабки», в конце-то концов?

Вопросы непростые, а ответ на них кроется в простом встречном вопросе. Что же на самом деле случилось с Каховской ГЭС?

Из всего изобилия, оценок, мнений и сплетен в виде версий вот что известно достоверно и объективно.

1. Сообщения местных жителей о «сильном взрыве» на Каховской ГЭС начали поступать в 2:50 по местному времени, согласно данным NYT.
2. Станция BURAR в Румынии зафиксировала «сейсмическое событие» в районе Каховской ГЭС в промежутке 2:54-2:55 времени Херсона (1:54-1:55 по европейскому времени)
3. Спутник-шпион оснащённый инфракрасными датчиками, обнаружил тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву, «незадолго до обрушения плотины», но точное время американской стороной не названо
4. Российская сторона заявляла о том, что Украина обстреляла плотину из РСЗО «Ольха» незадолго до катастрофы, но точного времени также не сообщила
5. NORSAR дополнил своё первоначальное сообщение информацией о том, что датчики той же станции зафиксировали «более слабый сейсмический сигнал» из той же локации в 2:35 местного времени, т.е. за 19-20 минут до фиксации более сильного
6. Украинская сторона распространила фейковый «перехват» разговора неизвестных лиц о том, что плотину якобы подорвала «диверсионная группа» ВС РФ (на контролируемой Россией территории, ага)
7. Сообщений от других сейсмостанций, расположенных в радиусе 600 км от Каховской ГЭС, о каких-либо «событиях» или толчках не поступало
8. Начинают появляться вещественные доказательства полной неготовности ВС РФ к уничтожению плотины (18+). В отличие от ВСУ.

Ну и какой из этого всего напрашивается вывод?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

11.06 / Кто был в атаках виноват — коровы? Нет, аристократ!

11.06 / Безос купил одну акцию Amazon и озадачил аналитиков

11.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация на Запорожском направлении на вечер 10 июня

11.06 / Мнение: Главный изъян попаданческой литературы

11.06 / Мнение: О большом гневе маленького (п)резидента… Шольц, Байден, где, б***, F-16?

11.06 / Конфискованный «Мистер Сидр» снова украли и пустили в продажу

11.06 / Вода уйдет, останется только грязь

11.06 / Сотрудники Microsoft готовятся покинуть Китай

11.06 / За два часа зрители не заметили разницы между «Первым каналом» и «Ностальгией»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика