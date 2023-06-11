Мнение: О трагедии Каховской ГЭС… Что известно достоверно?

Украинский президент Владимир Зеленский опять обижен на весь мир. По сравнению с неудачами первого этапа широко разрекламированного «контрнаступа» повод, конечно, мелкий. Но всё же. «Видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии… на Каховской ГЭС», — заявил нынешний глава Украины, пополнив копилку обид на весь свет.

И в самом деле, где протесты? Где единодушное осуждение России всем прогрессивным человечеством? Где новые партии военной помощи? Где донаты на ВСУ? Да, где «бабки», в конце-то концов?

Вопросы непростые, а ответ на них кроется в простом встречном вопросе. Что же на самом деле случилось с Каховской ГЭС?

Из всего изобилия, оценок, мнений и сплетен в виде версий вот что известно достоверно и объективно.

1. Сообщения местных жителей о «сильном взрыве» на Каховской ГЭС начали поступать в 2:50 по местному времени, согласно данным NYT.

2. Станция BURAR в Румынии зафиксировала «сейсмическое событие» в районе Каховской ГЭС в промежутке 2:54-2:55 времени Херсона (1:54-1:55 по европейскому времени)

3. Спутник-шпион оснащённый инфракрасными датчиками, обнаружил тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву, «незадолго до обрушения плотины», но точное время американской стороной не названо

4. Российская сторона заявляла о том, что Украина обстреляла плотину из РСЗО «Ольха» незадолго до катастрофы, но точного времени также не сообщила

5. NORSAR дополнил своё первоначальное сообщение информацией о том, что датчики той же станции зафиксировали «более слабый сейсмический сигнал» из той же локации в 2:35 местного времени, т.е. за 19-20 минут до фиксации более сильного

6. Украинская сторона распространила фейковый «перехват» разговора неизвестных лиц о том, что плотину якобы подорвала «диверсионная группа» ВС РФ (на контролируемой Россией территории, ага)

7. Сообщений от других сейсмостанций, расположенных в радиусе 600 км от Каховской ГЭС, о каких-либо «событиях» или толчках не поступало

8. Начинают появляться вещественные доказательства полной неготовности ВС РФ к уничтожению плотины (18+). В отличие от ВСУ.

Ну и какой из этого всего напрашивается вывод?

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