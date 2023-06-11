 

Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана

11.06.2023, 12:25, Разное
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Знаменитости всегда находятся в центре внимания, и часто им приходится выходить из зоны комфорта. Например, певец Дима Билан принял участие в телевизионном шоу “Маска”, где ему пришлось наряжаться тяжелый костюм и настрадаться во время выступления. Однако, он остался доволен полученным опытом и победой.

Гештальт-терапевт Любовь Розенберг отмечает, что каждый человек должен решать для себя, нужно ли ему выходить из зоны комфорта или нет. Не все страхи нужно побеждать, а постепенный поиск точек роста и развития может быть не менее эффективным.

Важно слушать свое тело и свои чувства, и принимать решения, которые лучше всего подходят именно вам. Выход из зоны комфорта может быть полезным и необходимым для некоторых людей, но не обязательным для всех. Главное – быть открытым для новых возможностей и готовым к изменениям, которые могут помочь вам расти и развиваться.

Некоторые коучи представляют зону комфорта как болото, ведущее к скучной рутине. Но гештальт-терапевт Любовь Розенберг считает, что нет ничего одинаково полезного и нужного всем людям. Слушайте себя и живите так, как удобно вам.

Итак, стоит ли вгонять себя в стресс, резко выдергивая из зоны комфорта, если окружающая действительность устраивает? Каждый человек должен решать для себя, что ему нужно. Главное – быть открытым для новых возможностей и готовым к изменениям, которые могут помочь вам расти и развиваться.


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