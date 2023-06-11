Кто был в атаках виноват — коровы? Нет, аристократ!

Аристократ оштрафован на £15 000 (1 553 850 ₽) после «бешеного и интенсивного» нападения на людей его буйного стада коров. Похоже, рогатые террористки становятся в Британии объектом повышенной опасности.

Только представьте себе, гуляете вы с собакой. Вдруг навстречу несется стадо крупного рогатого скота, которому положено мирно пастись на земле 60-летнего сэра Чарльза Хобхауса. Скажете, жуть? Вот и пострадавшие, получившие серьезные травмы, того же мнения.

Случилось это из-за нарушения техники безопасности в загородном поместье Монктон Фарлей, раскинувшемся в графстве Уилтшир. Стадо из 17 голов крупного рогатого скота и 18 телят дважды топтало гулявших с собаками, а те не преминули подать на баронета в суд.

Первый инцидент был 5 июня 2021 года. Жертвами нападения стали Майкл Були, Джоанна Були и Джозиан Галд. Последняя отбилась от агрессивных животных рюкзаком, а миссис Були они подбросили в воздух. Для женщины, оказавшейся под копытами, встреча со стадом закончилась переломом плеча и, видимо, сломанными ребрами. А у ее мужа, получившего из-за службы в армии посттравматическое стрессовое расстройство, после «бешеной и интенсивной атаки» коров ухудшилось состояние.

Прокурор Аластер Хаггарти сообщил суду, что позднее в поместье сэра Хобхауса приезжали представители Управления по охране труда и технике безопасности. Ему было предписано:

«Вы должны относиться к стаду, участвовавшему в инциденте, как к агрессивному, и принять все разумные меры предосторожности».

Однако 21 августа 6 утра все повторилось. Во время прогулки с собакой строитель Джеймс Джонсон получил тяжелые травмы: сотрясение мозга, из-за чего возникли у него проблемы с памятью, порез головы, два вывиха плеча, три сломанных ребра да еще три сломанных позвонка.

Парнокопытные его топтали и преследовали, но мужчине удалось добежать до дерева. Он сумел дотянуться до самой нижней ветки, но она обломилась. Бедняга снова оказался в окружении стада. Одно животное он сбил, нашел брешь, выбрался на поле и упал. Скорую помощь вызвал проезжавший мимо автомобилист.

Судебная машина раскачивалась два года, и нынешнего 8 июня в Бристольском краевом суде сэру Хобхаусу из поместья Монктон Фарлей было велено выплатить £15 000 плюс £8000 (828 720 ₽) в качестве издержек, поскольку тот не предпринял достаточных усилий для предотвращения нападения скота на людей, пересекавших его землю.

Малькольм Галлоуэй, защищающий интересы клиента, заявил суду, что его клиент «берет на себя ответственность за то, что происходит в поместье». Дескать, баронет проявил раскаяние. Поэтому адвокат начал свою речь с искренних извинений перед людьми, которые не сделали ничего плохого, а просто гуляли в сельской местности, а затем добавил, что его подзащитный не принимал решения о перемещении людей на это поле.

На это судья мистер Сайни, обращаясь к сэру Хобхаусу, разъяснил:

«Закон требует, чтобы вы правильно оценивали риск, исходящий от крупного рогатого скота и телят, находящихся вблизи общественных тропинок. Вы признаете, что не приняли защитных и профилактических мер для снижения риска».

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, dailymail.co.uk

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