Безос купил одну акцию Amazon и озадачил аналитиков

Джефф Безос, основатель Amazon, американский миллиардер и третий самый богатый человек в мире, две недели назад купил одну акцию Amazon за 115 долларов и уже заработал на ней. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Покупка акции Безосом стала его первым официальным приобретением на рынке с 2002 года. Акция была куплена за $114,77, а уже в июне Безос заработал $10, когда она стоила $124.

С 2002 года Безос продал акций своей компании на сумму около 30 миллиардов долларов, чтобы финансировать свои различные проекты, от ракетной компании Blue Origin до личных покупок, таких как суперяхты. Bloomberg Billionaire Index показывает, что миллиардеру принадлежит около 10% компании Amazon.

Действия Безоса озадачили аналитиков Amazon, социальные сети также были сбиты с толку его покупкой. По одной из версий, покупка одной акции – это попытка подражать бизнесмену Илону Маску..