Рупор кремлевской пропаганды: Ситуация на Запорожском направлении на вечер 10 июня

Ситуация на Запорожском направлении на вечер 10 июня

Большие потери вынудили противника подвергнуть планы резкой корректировке:

Перебрасываются резервы дислоцировавшиеся на Криворожском, Сумском, Харьковском направлениях, на направления:

1). н.п Горняк, Кураховка, Красногоровка, Старомихайловка, Марьинка;

2) н.п Невельское, Первомайское, Водяное;

3) н.п. Дзержинское, переброшено не менее 2 бригад, в направлении Майорска и Горловки.

Резервы идут через транспортный узел Краматорск – Славянск, заходя на каждое направление в Запорожской и Донецкой областях для усиления действующих группировок.

По действующим группировкам в настоящий момент установленно:

Согласно стратегическому замыслу противника, планируется продавить передний край обороны по линии Нестерянка – Новоселовка и южнее, силами четырёх бригад: 65 омбр, 128 огшбр, 108 обтро, 15 оброн НГУ), и обеспечить плацдарм для ввода основных сил ударной группировки.

Основная ударная группировка нацелена на направлении Орехов – Токмак – Мелитополь, продвижение планируется обеспечить силами 10 АК, основой ударного кулака должны стать: 115, 116, 117, 118 омбр, о которых мы говорили ранее.

Задача: выход к Мелитополю с севера.

Фланговый удар планируется на направлении Малая Токмачка – Бердянск, силами 82 одшбр,71 оебр, и 46 оаэмбр, с задачей захватить контроль на линии н.п Урожайное, Новополтавка, Семёновка.

Задача: Прикрытие левого фланга основной группировки.

В дальнейшем планируется вести рейдовые действия в составе батальонно-тактических групп силами: 46 оаэмбр и 1 оСпН «Азов» в направлениях н.п Мордвиновка, Нововасилевка, Ботиева.

Задача: овладеть рубежом вдоль побережья Азовского моря Степановка первая, Ботиево и не допустить высадки морского десанта ВС РФ.

Силы основной наступательной группировки до 12 бригад (47, 66, 115, 116, 117, 118 омбр, 128 огшбр, 108 обртр, 15 оброн НГУ, 82 одшбр, 71 оебр, 46 оаэмбр)

Всего для проведения наступательной операции, включая резервы (в т.ч бригады морской пехоты, а так же подразделения расположенные на Криворожском направлении, включенные в единый замысел операции на Запорожском направлении) в настоящий момент противник подготовил:

Живой силы – до 56 тысяч человек (68 батальонов)

Танков – до 350.

ББМ всех типов –до 1000

Орудий полевой артиллерии и минометов– до 500.

РСЗО – до 140 единиц.

(Из этих цифр необходимо вычесть количество уничтоженных за последние дни)

ВАЖНО. ГУР МО Украины проводит информационную диверсию, распространяя информацию о том, что ВСУ окончательно увязли из-за недостатка средств для продолжения наступательной операции.

Ни при каких обстоятельствах нельзя доверять этой информации, она призванна ослабить бдительность ВС РФ, сил у врага более, чем достаточно.

Враг бросит в бой все что есть, не считаясь с потерями, необходимо воспользоваться этим для нанесения ему критического урона.

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